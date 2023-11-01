İSTANBUL 24°C / 16°C
Parçalı bulutlu, güneşli
1 Kasım 2023 Çarşamba / 18 RebiülAhir 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    28,326
  • EURO
    29,974
  • ALTIN
    1802.62
  • BIST100
    7556.21
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Bakan Kacır duyurdu: ''Acil Destek Kredisi Programı'' devreye alındı
Güncel

Bakan Kacır duyurdu: ''Acil Destek Kredisi Programı'' devreye alındı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, İstanbul'da eylül ayında yaşanan sel felaketinden etkilenen KOBİ'lerin desteklenmesi için KOSGEB tarafından 'Acil Destek Kredisi Programı'nın devreye alındığını belirterek, 'KOBİ'lerimizin kullanacakları 1 milyon liraya kadar krediler, faizsiz, 12 ay geri ödemesiz, 24 ay vadeli olacak.' ifadesini kullandı.

AA1 Kasım 2023 Çarşamba 09:38 - Güncelleme:
Bakan Kacır duyurdu: ''Acil Destek Kredisi Programı'' devreye alındı
ABONE OL

Kacır, sosyal medya platformu X'ten yaptığı paylaşımda, söz konusu sel felaketinden etkilenen KOBİ'lerin KOSGEB tarafından destekleneceğini bildirdi.

Kurum tarafından devreye alınan programa ilişkin bilgi veren Kacır, şunları kaydetti:

"İstanbul'da eylülde meydana gelen sel felaketinde, zarar gören KOBİ'lerimizin desteklenmesi amacıyla KOSGEB tarafından 'Acil Destek Kredisi Programı'nı devreye aldık. KOBİ'lerimizin kullanacakları 1 milyon liraya kadar krediler, faizsiz, 12 ay geri ödemesiz, 24 ay vadeli olacak. Allah ülkemizi afetlerden korusun."

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.