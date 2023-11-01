Bakan Kacır duyurdu: ''Acil Destek Kredisi Programı'' devreye alındı

Kacır, sosyal medya platformu X'ten yaptığı paylaşımda, söz konusu sel felaketinden etkilenen KOBİ'lerin KOSGEB tarafından destekleneceğini bildirdi.
Kurum tarafından devreye alınan programa ilişkin bilgi veren Kacır, şunları kaydetti:
"İstanbul'da eylülde meydana gelen sel felaketinde, zarar gören KOBİ'lerimizin desteklenmesi amacıyla KOSGEB tarafından 'Acil Destek Kredisi Programı'nı devreye aldık. KOBİ'lerimizin kullanacakları 1 milyon liraya kadar krediler, faizsiz, 12 ay geri ödemesiz, 24 ay vadeli olacak. Allah ülkemizi afetlerden korusun."
İstanbul'da Eylül ayında meydana gelen sel felaketinde zarar gören KOBİ'lerimizin desteklenmesi amacıyla @Kosgeb tarafından "Acil Destek Kredisi Programı"nı devreye aldık.— Mehmet Fatih KACIR (@mfatihkacir) November 1, 2023
KOBİ'lerimizin kullanacakları 1 milyon TL'ye kadar krediler
��faizsiz
��12 ay geri ödemesiz
�� 24 ay... pic.twitter.com/HgqA2zLMLp