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  • Bakan Kacır gençlere seslendi: Türk milleti gök yüzüne imzasını attı, inşallah sizler çok daha yükseğe imzanızı uzaya atacaksınız
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Bakan Kacır gençlere seslendi: Türk milleti gök yüzüne imzasını attı, inşallah sizler çok daha yükseğe imzanızı uzaya atacaksınız

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türk milletini derin uzaya gelecek neslin taşıyacağını belirterek, 'Sadece havacılıkta, uzayda değil, biyoteknolojiden enerjiye, ulaştırmadan finans teknolojilerine, teknolojinin tüm alanlarında tam bağımsız Türkiye'yi sizler kuracaksınız.' dedi.

AA5 Ekim 2024 Cumartesi 20:30 - Güncelleme:
Bakan Kacır gençlere seslendi: Türk milleti gök yüzüne imzasını attı, inşallah sizler çok daha yükseğe imzanızı uzaya atacaksınız
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Anadolu Ajansının (AA) global iletişim ortağı olduğu TEKNOFEST Adana, T3 Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının ana yürütücülüğünde 128 kurumun katılımıyla Adana Havalimanı'nda gerçekleştiriliyor.

Bakan Kacır, etkinlik alanını gezerek, stant ziyaretlerinde bulundu. Burada ASELSAN standına da giren Kacır, ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol'dan şirketin son teknoloji ürünlerine, radar ve aviyonik çalışmalarına ilişkin bilgiler aldı.

ASTRONOTLARIN UZAY ÇALIŞMALARINI ANLATTI

Roketsan ve Tusaş stantlarını da ziyaret eden Kacır, "Türkiye'nin İnsanlı İlk Uzay Misyonu" çadırında astronotlar Alper Gezeravcı ve Tuva Cihangir Atasever ile çadırı gezerek, Adana Valisi Yavuz Selim Köşger'e astronotların uzay çalışmalarını anlattı.

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Deneyap Atölyesi'ne de ziyarette bulunan Kacır, burada yaptığı konuşmada, tüm güçleriyle, yaparak öğrenme çalışması temelinde çok yönlü bir eğitim programını hep birlikte gerçekleştirdiklerini söyledi.

Kacır, Türkiye'de 140'tan fazla Deneyap Teknoloji atölyesi kurduklarını vurgulayarak, bu yolculuğa çıkarken Türkiye'nin her tarafında Milli Teknoloji Hamlesi'ni zirveye çıkaracak, özel yetenekli tüm öğrencileri keşfetme ve geleceğin teknoloji yıldızları programıyla buluşturmayı hedeflediklerini anlattı.

"SİZLER ÇOK DAHA UZAĞA İMZANIZI UZAYA ATACAKSINIZ"

Şimdi 20 bine yakın öğrencileri bulunduğunun altını çizen Kacır, şöyle devam etti:

"Dünyada eşi benzeri olmayan bir eğitim programını hep birlikte uyguluyoruz. İnşallah sizler bu ilk basamaklarında olduğunuz yolculukta, ilk adımlarını atmakta olduğunuz serüvende, bayrağı şimdiye kadar çıktığı yükseklikten çok daha yukarıya taşıyacaksınız. BAYRAKTAR, ANKA, AKINCI, AKSUNGUR, HÜRKUŞ, HÜRJET, ATAK, KAAN ve KIZILELMA ile Türk milleti gök yüzüne imzasını attı, inşallah sizler çok daha yükseğe imzanızı uzaya atacaksınız. İMECE, TÜRKSAT 6A gibi uygulamalarımızla kendi uydularını geliştiren ülkelerden biriyiz. İnşallah sizler Türk milletinin adını derin uzaya taşıyacaksınız. Sadece havacılıkta, uzayda değil, biyoteknolojiden enerjiye, ulaştırmadan finans teknolojilerine, teknolojinin tüm alanlarında tam bağımsız Türkiye'yi sizler kuracaksınız."

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"SİZİ YALNIZ BIRAKMAYACAĞIZ"

Kacır, üniversite hayatları boyunca da buradaki öğrencilerin TÜBİTAK araştırma bursları ve destek programlarıyla her daim yanında olacaklarını ifade etti.

Üniversite sonrası araştırma dönemlerinde yine onların yanında olmayı sürdüreceklerini vurgulayan Kacır, şunları kaydetti:

"Asla sizi yalnız bırakmayacağız. Sizler o parlak fikirleriniz, hayalleriniz, AR-GE ve inovasyon projelerinizle Türkiye'nin geleceği için Türk milletinin daha güçlü daha kuvvetli, insanlığın yeniden adaletle merhametle buluşabilmesi için gayretlerinizi sürdürün, alın teri, akıl teri dökmeye devam edin. Teknolojiyi insanlık yararına geliştiren bireyler olarak ekipler, takımlar olarak inşallah Türk milletin tarihi sahnesine en güçlü şekilde sizlerden çıkaracaksınız. Biz size inanıyoruz, güveniyoruz. Her daim yanınızda olmaya devam edeceğiz."

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