Bakan Kacır: Güçlü Türkiye'yi inşa etmeye devam edeceğiz

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Antalya'da düzenlenen TUSAŞ 2026 Yönetim Zirvesi'nde Milli Teknoloji Hamlesi'nin kararlılıkla sürdürüleceğini belirterek, 'Güçlü Türkiye'yi inşa etmeye devam edeceğiz' dedi.

14 Şubat 2026 Cumartesi 23:14
Kacır, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımında, Antalya'da gerçekleştirilen, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii'nin (TUSAŞ) stratejik rotasının belirlendiği "TUSAŞ 2026 Yönetim Zirvesi" programına katıldığını belirtti.

Türkiye'nin savunma ve havacılıkta tam bağımsızlık yolculuğunun göz bebeği müesseselerinden biri olan TUSAŞ'ın yönetim zirvesinde Milli Teknoloji Hamlesi'ni konuştuklarını vurgulayan Kacır, şunları kaydetti:

"Kendi imkanlarımızla, kendi kabiliyetlerimizle, kendi insanımızın alın teriyle, akıl teriyle kritik teknolojilerde tam bağımsız, güçlü Türkiye'yi inşa etmeye devam edeceğiz."

Popüler Haberler
