Bakan Kacır: İlk milli haberleşme uydumuz Türksat 6A'yı uzaya göndermeye hazırlanıyoruz

Kacır, Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı ile Erciyes Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Gençlik Buluşması"na katıldı.

Türkiye'nin genç ve dinamik bir nüfusa sahip olduğunu belirten Kacır, gençlerin önü açılmaya devam edilirse Milli Teknoloji Hamlesi hedeflerine bir bir ulaşılabileceğini söyledi.

Türkiye'nin havacılık tarihinde geçmişten bugüne çok fazla girişim olduğunu ifade eden Bakan Kacır, Nuri Demirağ, Vecihi Hürkuş ile Kayseri'de kurulan Cumhuriyetin ilk uçak fabrikası TOMTAŞ'ın başına gelenleri öğrencilere anlattı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gösterdiği sağlam iradeyle Türk milletinin Hürkuş, Bayraktar, ANKA, Akıncı, Hürjet, Kızılelma, Gökbey, KAAN ile gökyüzüne imzasını attığını dile getiren Kacır, "Biz kendi imkanlarına güvenen, kendi öz evlatlarının alın terine, akıl terine yaslanan, inanan, Türk gençliğinin, TEKNOFEST kuşağının heyecanına, coşkusuna eşlik eden bir anlayışla bu başarı hikayelerini adım adım gerçekleştiriyoruz." diye konuştu.

Türkiye'nin uzay alanındaki çalışmalarına değinen Kacır, şöyle devam etti:

"İlk milli haberleşme uydumuz Türksat 6A'yı uzaya göndermeye hazırlanıyoruz, 4 ay kaldı inşallah, bütün çalışmaları tamamladık. Türksat 6A'yı uzaya gönderdiğimizde dünyada haberleşme uydularını yerli ve milli olarak geliştirilebilen 10 ülkeden biri olacak Türkiye. Bütün bu projeler siz gençlerin sayenizde mümkün olacak. Savunma sanayinde nasıl dev bir ekosistem inşa ettiysek bugün 3 binden fazla savunma sanayi girişimimizde 80 binden fazla insanımız alın teri, akıl teri döküyorsa uzay alanında da böyle bir ekosistemi hep birlikte inşa edeceğiz."

Bakan Kacır, Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın uzay yolculuğunun sürecini de gençlere anlattı.

Gençlere seslenen Kacır, "Yeter ki siz özgüveninizi kırmak isteyenlere asla izin vermeyin. Yeter ki siz bugünkü milli teknolojinin önünde takoz olmaya çalışanlara, bugün gerçekleşen her bir projeye bir kulp takmaya çalışanlara asla fırsat vermeyin. Sizlerle birlikte nice işler yapacağız." dedi.

Türkiye'nin ilk astronotu Gezeravcı da uzaya çıkma sürecine nasıl hazırladığını gençlere anlattı.

Programda Vali Gökmen Çiçek, Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da konuşma yaptı.

Öte yandan Gezeravcı, Kayseri Üniversitesi Konferans Salonu'nda da gençlerle bir araya geldi.