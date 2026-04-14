  • Bakan Kacır: Küresel zorluklara rağmen yatırımları hızlandıracağız
Güncel

Bakan Kacır: Küresel zorluklara rağmen yatırımları hızlandıracağız

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Toplantısı'nda banka yöneticileriyle bir araya geldi. Kacır, HIT-30'dan YTAK'a kadar tüm finansman enstrümanlarını sanayiciler ve girişimciler için sunduklarını vurgulayarak küresel ekonomideki zorluklara rağmen yatırımları hızlandıracaklarını açıkladı.

AA14 Nisan 2026 Salı 21:51
Bakan Kacır: Küresel zorluklara rağmen yatırımları hızlandıracağız
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Toplantısı'na katılarak banka yöneticileriyle kritik bir istişare gerçekleştirdi. Toplantıda KOBİ'leri ve teknoloji girişimlerini güçlendirecek finansman programları ele alınırken, Kacır küresel ekonomideki olumsuz tabloya rağmen üretimi büyütme kararlılığını ortaya koydu.

BAKAN KACIR'DAN BANKA YÖNETİCİLERİYLE KRİTİK İSTİŞARE

Kacır, sosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Yönetim Kurulu Toplantısı'na katılarak banka yöneticileriyle bir araya geldiğini belirtti.

Toplantı kapsamında, sanayi ve teknoloji politikalarını destekleyici nitelikteki finansman programlarını, KOBİ'leri ve teknoloji girişimlerini güçlendirecek adımları istişare ettiklerini aktaran Kacır, şu ifadeleri kullandı:

HIT-30'DAN AR-GE TEŞVİKLERİNE TÜM ENSTRÜMANLAR MASADA

"HIT-30 Yüksek Teknoloji Yatırım Programı'ndan Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi (YTAK) Programı'na, Teknoloji Hamlesi'nden Yerel Kalkınma Hamlesi'ne, stratejik teşviklerden yeşil ve dijital dönüşüm programlarına, KOSGEB programlarından Ar-Ge teşviklerine, girişim sermayesi fonlarından TÜBİTAK desteklerine kadar tüm enstrümanlarımızı sanayicilerimiz ve girişimcilerimiz için sunuyoruz."

KACIR'DAN KÜRESEL ZORLUKLARA RAĞMEN KARARLILIIK MESAJI

Kacır, Milli Teknoloji Hamlesi'ni gerçekleştirirken sağladıkları desteklerle emek yoğun sektörlerin de yanında yer aldıklarını vurgulayarak, "Küresel ekonomide yaşanan tüm zorluklara rağmen yatırımları hızlandırmayı ve üretimi büyütmeyi sürdüreceğiz. Türkiye'mizin kalkınma yolculuğunda hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

  • Mehmet Fatih Kacır
  • yüksek teknoloji yatırımı
  • TBB toplantısı
  • KOBİ destekleri
  • Milli Teknoloji Hamlesi

