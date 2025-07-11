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  • Bakan Kacır, LGS'de yüzde 1'lik dilime giren öğrencileri TÜBİTAK Fen Lisesi davet etti
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Bakan Kacır, LGS'de yüzde 1'lik dilime giren öğrencileri TÜBİTAK Fen Lisesi davet etti

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki sınavda yüzde 1'lik dilimde yer alan öğrencileri TÜBİTAK Fen Lisesi yetenek sınavına başvurmaya davet etti.

AA11 Temmuz 2025 Cuma 22:24 - Güncelleme:
Bakan Kacır, LGS'de yüzde 1'lik dilime giren öğrencileri TÜBİTAK Fen Lisesi davet etti
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Kacır, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, TÜBİTAK Fen Lisesinde, alanında uzman öğretmen ve akademisyenlerle ileri düzey ve yükselen teknolojiler için gerekli olacak bilgi ve becerilerin kazandırılacağı bilim eğitiminin verildiğini belirtti.

LGS'de yüzde 1'lik dilimde yer alan öğrencileri liseye kayıt yaptırmak üzere yetenek sınavına davet eden Kacır, öğrencilere, TÜBİTAK laboratuvarlarını kullanma, staj, burs gibi pek çok imkanın sunulduğunu vurguladı.

Bakan Kacır, "Milli Eğitim Bakanlığımız ile işbirliği yaparak kurduğumuz TÜBİTAK Fen Lisesi, en yenilikçi uygulamalarla geleceğin bilim insanları ve araştırmacılarını yetiştirmek üzere eğitim dünyamıza değerli katkılar sunuyor." ifadesini kullandı.

Kacır, 19 Temmuz'da gerçekleştirilecek sınav için başvuru tarihlerinin 11-16 Temmuz arasında olduğu bilgisini de paylaştı.

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