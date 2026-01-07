Bakan Kacır, Malezya Yatırım, Ticaret ve Sanayi Bakanı Johari Abdul Ghani ile görüştü

Kacır, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda görüşmeye ilişkin bilgi verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Malezya Başbakanı Enver İbrahim'in başkanlığında düzenlenen Türkiye-Malezya Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Birinci Toplantısı vesilesiyle Bakan Johari Abdul Ghani ile kapsamlı bir görüşme gerçekleştirdiklerini belirten Kacır, şunları kaydetti:

"Liderlerimizin güçlü iradesi ve vizyonu doğrultusunda, Türkiye ile Malezya arasında dostluk, karşılıklı güven ve müşterek değerlere dayanan stratejik ortaklığı somut projelerle derinleştirmeye devam edeceğiz. Sanayi, teknoloji, inovasyon ve yatırım alanlarında ortak hedeflerimize kararlılıkla yürüyeceğiz."