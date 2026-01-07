İSTANBUL 17°C / 3°C
Parçalı bulutlu, güneşli
8 Ocak 2026 Perşembe / 20 Recep 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,0392
  • EURO
    50,312
  • ALTIN
    6159.56
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Bakan Kacır, Malezya Yatırım, Ticaret ve Sanayi Bakanı Johari Abdul Ghani ile görüştü
Güncel

Bakan Kacır, Malezya Yatırım, Ticaret ve Sanayi Bakanı Johari Abdul Ghani ile görüştü

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Malezya Yatırım, Ticaret ve Sanayi Bakanı Johari Abdul Ghani ile kapsamlı bir görüşme gerçekleştirdiklerini bildirdi.

AA7 Ocak 2026 Çarşamba 23:11 - Güncelleme:
Bakan Kacır, Malezya Yatırım, Ticaret ve Sanayi Bakanı Johari Abdul Ghani ile görüştü
ABONE OL

Kacır, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda görüşmeye ilişkin bilgi verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Malezya Başbakanı Enver İbrahim'in başkanlığında düzenlenen Türkiye-Malezya Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Birinci Toplantısı vesilesiyle Bakan Johari Abdul Ghani ile kapsamlı bir görüşme gerçekleştirdiklerini belirten Kacır, şunları kaydetti:

"Liderlerimizin güçlü iradesi ve vizyonu doğrultusunda, Türkiye ile Malezya arasında dostluk, karşılıklı güven ve müşterek değerlere dayanan stratejik ortaklığı somut projelerle derinleştirmeye devam edeceğiz. Sanayi, teknoloji, inovasyon ve yatırım alanlarında ortak hedeflerimize kararlılıkla yürüyeceğiz."

ÖNERİLEN VİDEO

Asgari ücret sonrası ekipler sahaya indi: Fahiş fiyat denetimleri hız kazandı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.