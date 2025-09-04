İSTANBUL 30°C / 22°C
  Bakan Kacır Özgür Özel'i fena tiye aldı! Çekirgeli roket göndermesi
Güncel

Bakan Kacır Özgür Özel'i fena tiye aldı! Çekirgeli roket göndermesi

Tuz Gölü'nde TEKNOFEST roket yarışmasına ait fırlatma görüntülerini paylaşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, 'Şimdi de, 'çekirgeler ürküyor' diyen çıkmaz inşallah' sözleriyle CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e göndermede bulundu.

4 Eylül 2025 Perşembe 07:20
Bakan Kacır Özgür Özel'i fena tiye aldı! Çekirgeli roket göndermesi
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Tuz Gölü'nde, Teknofest Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) roket yarışmasında fırlatma anlarına ait görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı.

Bakan Kacır paylaşımında, Sinop'taki füze testleri nedeniyle balıkların ürktüğünü söyleyen CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e gönderme yaptı.

"ŞİMDİ DE, 'ÇEKİRGELER ÜRKÜYOR' DİYEN ÇIKMAZ İNŞALLAH"

Yaptığı paylaşımda Bakan Kacır, "TEKNOFEST roketleri yine göklerde. Şimdi de, 'çekirgeler ürküyor' diyen çıkmaz inşallah." ifadelerini kullandı.

ÖZGÜR ÖZEL NE DEMİŞTİ?

CHP Genel Başkanı Özel, Sinop'ta düzenlenen Balıkçılık Sezonu Açılış programına katılarak, Sinop'taki balıkların ROKETSAN ve ASELSAN'ın füze tesislerinden etkilenerek korkudan öldüklerini belirtmişti.

Özel, konuşmasında şöyle demişti:

"Kimse ASELSAN'ın, ROKETSAN'ın yerli ve milli savunma sanayi geliştirmesine karşı değil. Bunların elbette testleri olacak ama bula bula Sinop gibi turizme ve balıkçılığa ihtiyaç duyan bir kentte yapılmaz. Çıkmadıkları gün ayrı zarar, ayrıca da o seslerden balıklar ürküyor, yuvalarını terk ediyorlar, o bölgeye yuva yapmıyorlar. Balıkçılığın randımanı düşüyor"

