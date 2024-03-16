Bakan Kacır: Terminal İstanbul yeni bir rüzgarın merkez üssü haline gelecek

"Terminal İstanbul Tanıtım Toplantısı" Atatürk Havalimanı'nda yoğun katılımla gerçekleştirildi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Cumhur İttifakı'nın İBB Başkan adayı Murat Kurum, Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar ve Turkcell Genel Müdürü Ali Taha Koç "Terminal İstanbul Tanıtım Toplantısı" sonrasında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Bakan Kacır, Atatürk Havalimanı'nın herkesin hayatında önemli izler bırakmış bir mekan olduğunu belirterek, "Şimdi bu merkeze yeni bir fonksiyon kazandırmak üzere çok geniş bir paydaş ağıyla birlikte yeni bir yolculuğa çıkıyoruz. Burayı, Atatürk Havalimanı terminallerini Terminal İstanbul markasıyla dünyanın en büyük teknoloji ve girişimcilik merkezine dönüştürüyoruz." ifadelerini kullandı.

İstanbul'un halihazırda teknoloji girişimciliğinin Türkiye'de kalbi ve dünyada da en hızlı yükselen girişimcilik ekosistemlerine sahip şehirlerden biri olduğuna dikkati çeken Kacır, "Burada TEKNOFEST'lerle İstanbul'un teknoloji yolculuğuna bugüne dek önemli kazanımlar getirmiştik. Ama Terminal İstanbul projesi bu kazanımları taçlandıracak ve önümüzdeki dönemde İstanbul'un tüm ilçelerine, mahallelerine yayılan yeni bir rüzgarın merkez üssü haline gelecek." dedi.

İBB Başkan adayı Murat Kurum'un da Dijital İstanbul vizyonuna sahip olduğunu anımsatan Kacır, sözlerini şöyle tamamladı:

"Burada Kıymetli bakanımız, Büyükşehir Belediye Başkan adayımız Murat Kurum Bey de bizimle. Onun da biliyorsunuz Dijital İstanbul vizyonu var ve ortak çalışma ofisleriyle, girişimcilik destekleriyle İstanbul'da nitelikli insan kaynağını İstanbul'a katma değer yaratacak şekilde yönlendirmeye dönük pek çok proje hazırladılar. Ümit ediyoruz ki önümüzdeki dönemde Terminal İstanbul projesi tüm bu projelerle birlikte hayat bulsun. Ve inşallah önümüzdeki dönem İstanbul'un medeniyetimizin rüzgarını, soluğunu dünyayla buluşturduğu bir dönem olsun."

- "TERMİNAL İSTANBUL DÜNYAYA DAMGASINI VURACAK NİCE ESERLERE İMZA ATACAK GENÇLERİN YETİŞMESİNE VESİLE OLACAK"

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, tüm dünyada insan hayatına giren en büyük değişim rüzgarının yüksek teknoloji üzerinden geldiğini belirterek, bu yüksek teknolojiyi geliştirenlerin ise tüm dünyada ufak girişimler olarak adlandırılan startuplar olduğunu vurguladı.

Bayraktar, "Dünyaya damgasını vurmuş son 30 senede hayatımıza girmiş ne varsa hepsi böyle bizim TEKNOFEST'te yarışan takımlarımız gibi bir araya gelmiş gençlerin kurduğu girişimlerden çıkıyor. Ülkemiz elbette girişim ekosistemi açısından dünyayla yarışır bir şekilde bir noktaya evrildi. Dünyaya damgasını vuracak, özellikle savunma sanayinde büyük işlere imza atacak girişimler çıkardı. Bunlar tüm dünyada en fazla ülkeye ihraç edilen SİHA'lar oldular, Bayraktar TB2 gibi. Bunun yanında savunma sanayimizin nice ürünü tüm dünyada büyük beğeniyle kullanılıyor. Muharebede büyük ilgi topluyor." diye konuştu.

"Milli Teknoloji Hamlesi" idealiyle sadece savunma sanayi alanında değil de teknolojinin tüm diğer alanlarında olması maksadıyla bir hareket başlattıklarını anımsatan Bayraktar, şöyle devam etti:

"Milli Teknoloji Hamlesi' idealini gerçekleştirebilmek için yani tam bağımsız ve müreffeh bir Türkiye'ye yürüyen yolda araştıran üreten bir Türkiye hedefiyle çıktığımız bu yolda TEKNOFEST dediğimiz etkinliği düzenledik. Yıllar içinde TEKNOFEST, açık ara dünyanın en büyük etkinliği haline geldi. Bu TEKNOFEST'ten yetişen gençlerimiz yüz binlerce gencimiz şu anda üniversite çağını bitirdiler. Bir kısmı teknoloji takımlarını, teknoloji girişimlerini kurdular. Bunun gibi ülkemizde nice genç girişim, böyle yerlerde yüksek teknoloji üretmek üzere takımlarını kurmuş, dünyaya damgasını vuracak eserlerini hazırlıyorlar."

Bayraktar, Terminal İstanbul'un, dünyanın kalbinin attığı böylesi bir metropolde, dünyaya damgasını vuracak nice eserlere imza atacak gençlerin yetişmesine, girişimin çıkmasına vesile olacağını vurguladı.

- "TÜRKİYE'NİN TURKCELL'İ OLARAK TERMİNAL İSTANBUL'DA PAYDAŞ OLMAKTAN ÇOK BÜYÜK BİR MUTLULUK DUYUYORUZ"

Turkcell Genel Müdürü Ali Taha Koç da Türkiye'nin Turkcell'i olarak, dijital dönüşümün lokomotifi olacak Terminal İstanbul'da paydaş olmaktan çok büyük bir mutluluk duyduklarını ifade ederek, "Hem yatırım fonumuzla hem de geliştireceğimiz teknoloji alanında özellikle kablosuz iletişimdeki teknolojik gelişmelerdeki girişimcilere destek olacağız ve inşallah Türkiye'nin dijital dönüşümünü buradan filizlenen, tohumlanan girişimler sayesinde gerçekleştirmiş olacağız." dedi.