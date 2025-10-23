İSTANBUL 21°C / 18°C
Bakan Kacır: Umman ile ticaret hacmimizi büyütecek adımlar atmaya devam edeceğiz

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Umman Sanayi, Ticaret ve Yatırım Teşvik Bakanı Qais Mohammed Moosa Al Yousef ile görüşmelerine ilişkin açıklamada bulundu. Kacır, 'Umman ile ticaret hacmimizi büyütecek, sanayi, teknoloji ve yenilik odaklı ortak yatırımların önünü açacak güçlü adımlar atmaya kararlılıkla devam edeceğiz.' ifadelerini kullandı.

AA23 Ekim 2025 Perşembe 22:00 - Güncelleme:
Bakan Kacır, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Körfez ülkeleri ziyareti kapsamında geldikleri Umman'da, Erdoğan ve Umman Sultanı Heysem bin Tarık bin Teymur Al Said başkanlıklarında gerçekleşen heyetler arası görüşmeye katıldıklarını bildirdi.

Bakan Kacır, Ummanlı mevkidaşı ile devlet başkanlarının huzurunda endüstriyel işbirliği ile bilim, teknoloji ve yenilik işbirliği anlaşmalarını teati ettiklerini ifade etti.

Görüşmede Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın da bulunduğunu aktaran Kacır, Türkiye ve Umman işbirliğiyle ortak sanayi bölgeleri kurmak, AR-GE projeleri ve teknoparklar konusunda ortak adımlar atmak üzere çalışmaların sürdürüleceğini belirterek şunları kaydetti:

"Umman Ticaret, Sanayi ve Yatırım Teşvik Bakanı Sayın Qais bin Mohammed Al Yousef ile verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Umman ile ticaret hacmimizi büyütecek, sanayi, teknoloji ve yenilik odaklı ortak yatırımların önünü açacak güçlü adımlar atmaya kararlılıkla devam edeceğiz."

