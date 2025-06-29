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  • Bakan Kacır: Yaz Akademileri, 7'nci ve 8'inci sınıf öğrencilerimize kapılarını açıyor
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Bakan Kacır: Yaz Akademileri, 7'nci ve 8'inci sınıf öğrencilerimize kapılarını açıyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, kimya, fizik, biyoloji ve matematik yaz akademileriyle TÜBİTAK destekli bilim merkezlerinin 7. ve 8. sınıf öğrencilerine kapılarını açacağını bildirdi.

AA29 Haziran 2025 Pazar 12:51 - Güncelleme:
Bakan Kacır: Yaz Akademileri, 7'nci ve 8'inci sınıf öğrencilerimize kapılarını açıyor
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Bakan Kacır, sosyal medya hesabında, bilim merkezlerine ilişkin paylaşım yaptı.

Gençlere seslenen Kacır, "Gençler, yaz tatilinde rotamızı bilime çeviriyoruz. Kimya, fizik, biyoloji ve matematik yaz akademileri, TÜBİTAK destekli bilim merkezlerimizde 7. ve 8. sınıf öğrencilerimize kapılarını açıyor." ifadesini kullandı.

"YAZ AKADEMİLERİ, 7'NCİ VE 8'İNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİMİZE KAPILARINI AÇIYOR"

Kacır, 37 bilim merkezinde, gençlerin deney düzenekleri, etkileşimli sergiler ve rengarenk atölyelerle hem eğleneceğini, hem de öğrenme heyecanını dorukta yaşayacağını belirtti.

Başvuruların, bilim merkezleri üzerinden alınacağını kaydeden Kacır, "Deneyap Türkiye Yaz Okulu'nda ise ortaokul ve lise seviyesindeki gençlerimiz, tasarım-üretim ile robotik-kodlama alanlarında geleceğin mühendisliğine ilk adımlarını atacak. Tatilini merakla, araştırmayla ve üretimle zenginleştirmek isteyen tüm öğrencilerimizi bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

  • Mehmet Fatih Kacır
  • Yaz Akademileri
  • Bilim Merkezleri
  • TÜBİTAK

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