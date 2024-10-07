Çeşitli programlara katılmak için Nevşehir'e gelen Kacır, Avanos ilçesine yapılacak hükümet konağının temel atma törenine katıldı.

Kacır, 5 bin 500 metrekare alana inşa edilecek yeni hizmet binasını Avanos'a kazandırmanın memnuniyeti içinde olduklarını belirterek, son 22 yılda eğitimden sağlığa, tarımdan ulaştırmaya, sanayi ve teknolojiden turizme her alanda atılımlar gerçekleştirildiğini vurguladı.

Kurulan organize sanayi bölgeleri ve endüstri bölgeleriyle ülkenin küresel üretim üssü haline getirildiğine işaret eden Kacır, şöyle konuştu:

"Otomotivden kimyaya, makineden çeliğe, beyaz eşyadan savunma ve havacılığa, tekstilden mobilyaya pek çok alanda, sanayimizin öncülüğünde ihracatımızı 22 yılda 36 milyar dolardan 262 milyar dolara yükselttik. Yüksek teknoloji ve katma değer üreten öncü Türkiye'nin temellerini attık. Türkiye'yi 104 teknoparkla, 1600'den fazla AR-GE ve tasarım merkeziyle baştan başa donattık. Bir yandan büyüme ve kalkınma yolculuğumuzda elde ettiğimiz kazanımları muhafaza ederken diğer yandan başarı ivmemizi her geçen gün daha da yükseğe çıkaracak projeleri, programları tek tek hayata geçiriyoruz."

NEVŞEHİR'E 501 MİLYON LİRALIK DESTEK

Kacır, Nevşehir'de, Ahiler Kalkınma Ajansı (AHİKA) aracılığıyla kamu kurumları, mahalli idareler, üniversite, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarının 195 projesine 501 milyon lira destek sağladıklarını söyledi.

AHİKA öncülüğünde geçen yıl Nevşehir'i gastronomi alanında "UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı"nda ulusal listeye aldırmayı başardıklarını, 2025 yılında da uluslararası listeye dahil olması için çalışmaları sürdürdüklerini anlatan Kacır, Kapadokya'yı hava sporlarında da önemli bir merkez haline getirmek için çalışmalara başladıklarını dile getirdi.

Avanos'ta her yıl binlerce yerli ve yabancı turistin ağırlandığını, ilçeye yönelik yatırımların sürdüğünü belirten Kacır, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kızılırmak Kenarı Tanzim Projesi kapsamında inşa edilen, ülkemizin ilk yer altı Seramik Müzesi'ni AHİKA desteğiyle daha önce hayata geçirdik. Çömlek ve seramik eser üretiminde bir marka haline gelmiş ilçemizin Avrupa Seramik Rotası'na dahil edilmesini sağlayarak kültür ve sanat turizminde marka değerini güçlendirdik. Gelecek yıllarda da Avanos'un kadim kültürü olan çömlekçiliğin hak ettiği değere ulaşabilmesi için ajansımız öncülüğünde yeni çalışmalar yürüteceğiz. Diğer yandan, Kapadokya'nın en önemli sorunlarından biri olan cam şişe atıklarının geri dönüşüm ile ekonomiye yeniden kazandırılması bizler için çok önemli. Bu nedenle geri dönüşümü sağlanan atıkların çömlek ve seramikle buluşturulması için Avanos'taki tasarımcılarımızla projeler yürütmek üzere de çalışmalarımıza başladık. Böylelikle hem atık şişelerin bir kısmını ekonomiye yeniden kazandırmış olacağız hem de çömlekçilik ve seramik sektörümüzün yeni tasarımlarla katma değeri daha yüksek ürünler geliştirmesine imkan tanıyacağız."

Bakan Kacır, dünyada sıcak hava balonu uçuşunun en fazla yapıldığı yer olan Kapadokya'da çeşitli yatırımların hayata geçirilmesi için desteklerine devam ettiklerini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Sıcak Hava Balonu ve Ekipmanları Üretim Tesisi kurulumuna, Kapadokya'nın tanıtımında önemli bir rol oynayan dizi ve film çekimleri için film platosu oluşturulmasına, hem ülkemizin veri güvenliğini sağlamaya katkı sunacak hem de veri merkezlerinin işletme giderlerini önemli ölçüde azaltacak olan 'Yer Altı Veri Merkezi' projelerine destekler vereceğiz. Küresel rekabette söz sahibi, refah düzeyi yüksek ve dirençli bölgeleriyle, yerel dinamiklerini kullanarak topyekun kalkınmış bir Türkiye vizyonuyla inşallah hedeflerimize adım adım ulaşacağız. Biz Avanos'u, Nevşehir'i ihya etmek için devamlı yeni projeler üretmeye, bu kadim toprakların kalkınmasına ve gelişmesine katkı sağlamaya devam edeceğiz. Geçtiğimiz yıl Nevşehir Avanos Organize Sanayi Bölgesi'ni ilan ettik."

Konuşmaların ardından Kacır ve protokol üyeleri butona basarak hükümet konağının temelini attı.