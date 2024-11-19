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Bakan Kacır'dan Bayraktar TB3 paylaşımı: Türkler dünyada bir ilki başardı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, 'Türkler dünyada bir ilki başardı. İnsansız hava araçlarıyla kısa pistli gemilere iniş- kalkış yapabilen ilk ülke Türkiye oldu' dedi.

DHA19 Kasım 2024 Salı 22:40 - Güncelleme:
Bakan Kacır'dan Bayraktar TB3 paylaşımı: Türkler dünyada bir ilki başardı
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Yerli ve milli imkanlarla geliştirilen Bayraktar TB3, Türkiye'nin ürettiği TCG Anadolu Gemisi'ne iniş ve kalkış yaptı. Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, o anları sosyal medya hesabından paylaştı.

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Bakan Kacır ise 'Gurur Duy Türkiye' etiketiyle sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Türkler dünyada bir ilki başardı. İnsansız hava araçlarıyla kısa pistli gemilere iniş- kalkış yapabilen ilk ülke Türkiye oldu" ifadelerini kullandı.

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