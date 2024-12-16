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Bakan Kacır'dan CHP'li Ağbaba'ya Togg cevabı: Kullanmadığı için 'hazımsızlık' yapmış

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın 'Siz Sanayi Bakanlığı bütçesi görüşmelerinde neden Togg'la gelmediniz' iddialarına cevap verdi. 'Biz Togg'u kullanmaktan gurur duyuyoruz' diyen Bakan Kacır, 'Yalanda ısrar etmesi enteresan olmuş. Ben kendisinin iddiası sonrasında Togg servisini aradım. 'Togg hazımsızlık yapar mı' diye sordum. 'Kullananda yapmaz' dediler ama kendisi kullanmadığı için onda ciddi anlamda bir 'hazımsızlık' olmuş diye anlıyorum. Bizim kullandığımız Togg'u başka bir marka araç zannediyor herhalde.' ifadelini kullandı.

IHA16 Aralık 2024 Pazartesi 15:08 - Güncelleme:
Bakan Kacır'dan CHP'li Ağbaba'ya Togg cevabı: Kullanmadığı için 'hazımsızlık' yapmış
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, AK Parti Genel Merkezi'nde AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısı öncesinde gazetecilere açıklamalarda bulundu. Kacır, TBMM'deki bütçe görüşmelerine ilişkin, "Bugün Hazine Maliye Bakanlığımız ve Ticaret Bakanlığımızın bütçe görüşmesi var. Bizimkisi çok uzun sürdü. Geçtiğimiz hafta Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Sanayi Teknoloji Bakanlığı'nın bütçelerini aynı gün perşembe günü görüştük. Gece saat 3.00'da ancak çıkabildik meclisten. Yaptığımız çalışmaları tafsilatlı şekilde milletimizle hem de mecliste paylaşmış olduk" dedi.

Bakan Kacır, 'CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın, 'Siz Sanayi Bakanlığı bütçesi görüşmelerinde neden Togg'la gelmediniz' iddialarına ilişkin, "Yalanda ısrar etmesi enteresan olmuş. Ben kendisinin iddiası sonrasında Togg servisini aradım. 'Togg hazımsızlık yapar mı' diye sordum. 'Kullananda yapmaz' dediler ama kendisi kullanmadığı için onda ciddi anlamda bir 'hazımsızlık' olmuş diye anlıyorum. Bizim kullandığımız Togg'u başka bir marka araç zannediyor herhalde. Biz Togg'u kullanmaktan gurur duyuyoruz, iftihar ediyoruz. Togg bütün Türkiye'nin iftihar vesilesi. Ben kendisine de bizi örnek almasını tavsiye ederim, Togg kullanmasını tavsiye ederim. Bir gelişme var bence kendileri açısından. Togg kullanmayı bir 'yerlilik' ve 'millilik' ölçütü olarak ifade ediyor. O vakit bu görüşünde samimiyse demek ki artık İtalya'da üretildiğini zannetmiyorlar. Türkiye'de üretildiğini onlar da öğrenmiş oldular. Kendileri de bizi örnek alsınlar, Togg kullansınlar ama tabii onların derdi başka. Onlar bu vesileyle yine bir milli projeyi daha polemik konusu yapmaya çalışıyorlar, yıpratmaya çalışıyorlar. Buna ne biz izin veririz, ne milletimiz izin verir. Togg 86 milyonun ortak gurur kaynağıdır. Biz de Togg'u büyük bir gururla, iftiharla kullanmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

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