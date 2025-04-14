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Bakan Kacır'dan elektrikli araç şarj altyapısı için ikinci çağrı: Yaygınlaşmasını amaçlıyoruz

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Elektrikli Araçlar için Hızlı Şarj Altyapısı Destek Programı'nın ilk çağrı döneminde 81 ilde hızlı şarj istasyonu kurulduğunu bildirerek, 'İlan ettiğimiz ikinci çağrıyla elektrikli araç kullanımının tüm ülke sathında yaygınlaşmasını hızlandırmayı amaçlıyoruz.' ifadesini kullandı.

AA14 Nisan 2025 Pazartesi 10:57 - Güncelleme:
Bakan Kacır'dan elektrikli araç şarj altyapısı için ikinci çağrı: Yaygınlaşmasını amaçlıyoruz
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Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca, Elektrikli Araçlar İçin Hızlı Şarj Altyapısı Destek Çağrısı için başvuruların alınmasına başlandı.

Kacır, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Elektrikli Araçlar için Hızlı Şarj Altyapısı Destek Programı" ile Türkiye'nin her şehrinde hızlı şarj istasyonları kurulmasını desteklediklerini aktardı.

Birinci çağrı döneminde 81 şehirde hızlı şarj istasyonları kurulduğunu belirten Kacır, şunları kaydetti:

"Ülke geneline yayılan yaklaşık 12 bin hızlı şarj, toplam 30 bine yakın şarj noktasıyla elektrikli araç sahipleri ülkemizin tamamında kesintisiz seyahat imkanına sahip. İlan ettiğimiz ikinci çağrıyla özellikle nüfus yoğunluğunun daha az olduğu bölgelere de şarj ünitesi kurulumu gerçekleştirilmesini, elektrikli araç kullanımının tüm ülke sathında yaygınlaşmasını hızlandırmayı amaçlıyoruz. Türkiye'yi yenilikçi teknolojilerin öncü ülkelerinden biri haline getirecek adımlar atmaya devam edeceğiz."

SON BAŞVURU TARİHİ 20 HAZİRAN

Kacır, son başvuru tarihinin 20 Haziran olduğunu bildirdi.

Toplam destek tutarının 500 milyon lira olduğu programla, yatırımların yüzde 75'ine kadar destek verilebilecek.

Başvurular "www.sarjdestek.sanayi.gov.tr" adresinden gerçekleştirilebilecek.

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