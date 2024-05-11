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Bakan Kacır'dan Engelliler Haftası paylaşımı: Türkiye'nin ilk uzay mühendislerinden biri oldu

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Engelliler Haftası kapsamında TÜBİTAK Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitüsünde (SAGE) uzay mühendisi olarak görev yapan Turgay Karakaş'ın başarısına işaret ederek, 'Engelleri sevgiyle özgüvenli bilimle teknolojiyle aşıyoruz.' ifadesini kullandı.

AA11 Mayıs 2024 Cumartesi 12:38 - Güncelleme:
Bakan Kacır'dan Engelliler Haftası paylaşımı: Türkiye'nin ilk uzay mühendislerinden biri oldu
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Kacır, sosyal medya hesabından 10-16 Mayıs Engelliler Haftası dolayısıyla paylaşım yaptı.

Engelleri sevgiyle özgüvenle bilimle ve teknolojiyle aştıklarını belirten Kacır, "Çalışma arkadaşımız Turgay Karakaş belki 6 yaşına kadar hiç konuşamadı ama şimdi hepimiz başarılarıyla onu konuşuyoruz. Yılmadı, azmi ve çalışkanlığıyla TÜBİTAK SAGE'de Türkiye'nin ilk uzay mühendislerinden biri oldu. Yıllardır Milli Teknoloji Hamlesi'nin bir neferi olarak gururla çalışıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Kacır'ın paylaşımında yer alan videoda Karakaş'ın, "6 yaşına kadar hiç konuşamadım, hiç yürüyemedim. 'Uzay mühendisi olacağım' dediğim zaman ilkokulda herkes dalga geçmişti. Milli Teknoloji Hamlesi'nin bir neferi olarak ülkemizin ilk geliştirdiği seyir füzesi ekibinin bir parçası oldum. Çalışmak, çalışmak, çalışmak. Bizim çalışmaktan başka hiçbir alternatifimiz yok." değerlendirmesine yer verildi.

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