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Güncel

Bakan Kacır'dan ''küresel yazılım sorunu''na ilişkin açıklama: Çözüm Milli Teknoloji Hamlesi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, bugün dünya çapında bankacılıktan hava yollarına pek çok sektörde sorunlar yaşanmasına yol açan küresel yazılım sorunuyla ilgili 'Sorun, teknolojide yaşanan küresel tekelleşme eğilimi. Çözüm, daha fazla yerli ve milli ürün, daha fazla açık kaynak kullanımı, teknolojide tam bağımsızlık hedefiyle Milli Teknoloji Hamlesi.' ifadesini kullandı.

AA19 Temmuz 2024 Cuma 17:18 - Güncelleme:
Bakan Kacır'dan ''küresel yazılım sorunu''na ilişkin açıklama: Çözüm Milli Teknoloji Hamlesi
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Kacır, sosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulundu.

Küresel yazılım sorunu nedeniyle bugün bankacılıktan hava yollarına kadar pek çok sektörde sorunlar oluştuğunu anımsatan Bakan Kacır, şunları kaydetti:

"Bir teknoloji firmasının sunduğu hizmetlerde yaşanan problem, zincirleme bir etkiyle çok sayıda ülkede milyonlarca insanı etkiledi. Sorun, teknolojide yaşanan küresel tekelleşme eğilimi. Çözüm, daha fazla yerli ve milli ürün, daha fazla açık kaynak kullanımı, teknolojide tam bağımsızlık hedefiyle Milli Teknoloji Hamlesi."

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