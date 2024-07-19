Bakan Kacır'dan ''küresel yazılım sorunu''na ilişkin açıklama: Çözüm Milli Teknoloji Hamlesi

Kacır, sosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulundu.

Küresel yazılım sorunu nedeniyle bugün bankacılıktan hava yollarına kadar pek çok sektörde sorunlar oluştuğunu anımsatan Bakan Kacır, şunları kaydetti:

"Bir teknoloji firmasının sunduğu hizmetlerde yaşanan problem, zincirleme bir etkiyle çok sayıda ülkede milyonlarca insanı etkiledi. Sorun, teknolojide yaşanan küresel tekelleşme eğilimi. Çözüm, daha fazla yerli ve milli ürün, daha fazla açık kaynak kullanımı, teknolojide tam bağımsızlık hedefiyle Milli Teknoloji Hamlesi."