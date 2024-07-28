İSTANBUL 33°C / 24°C
Parçalı bulutlu, güneşli
28 Temmuz 2024 Pazar / 22 Muharrem 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,9949
  • EURO
    35,8195
  • ALTIN
    2529.05
  • BIST100
    10891.4
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Bakan Kacır'dan madalya kazanan öğrencilere tebrik
Güncel

Bakan Kacır'dan madalya kazanan öğrencilere tebrik

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, uluslararası matematik, fizik ve bilgisayar olimpiyatlarında madalya kazanan öğrencileri tebrik etti.

AA28 Temmuz 2024 Pazar 12:40 - Güncelleme:
Bakan Kacır'dan madalya kazanan öğrencilere tebrik
ABONE OL

Kacır, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Matematik, fizik, bilgisayar... Madalyalarla döndüler, gururumuz oldular. Olimpiyat şampiyonlarımızı yürekten kutluyorum." ifadelerini kullandı.

Paylaşımda verilen bilgilere göre, Uluslararası Matematik Olimpiyatı'nda Barış Koyuncu ve Mehmet Can Baştemir altın, Hakan Gökdoğan ve Mehmet Burak Gönül gümüş ve İrem Gülce Yazgan ile Selim Doğan ise bronz madalya kazandı.

8. Avrupa Fizik Olimpiyatı'nda da Arda Ünver ve Kutay Kulbak altın, Alp Terliksiz gümüş ve Halil İbrahim Yenitürk bronz madalya aldı.

4. Avrupa Kızlar Bilgisayar Olimpiyatı'nda ise Bergüzar Yürüm ve Duru Özer altın, Nehir Karatopcu gümüş ve Elif Başak Keleş ise bronz madalyanın sahibi oldu.

  • Mehmet Fatih Kacır
  • uluslararası matematik
  • öğrencileri tebrik

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.