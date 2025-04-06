Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ve Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, sosyal medya hesaplarından yaptıkları açıklamalarda, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in partisinin 21. Olağanüstü Kurultayı'nda yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve hükümete yönelik sözlerine tepki gösterdi.

Bakan Tunç, CHP Genel Başkanı Özel'in, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen adli soruşturmalar üzerinden Cumhurbaşkanı'na yönelttiği ifadelerin; hedef saptırma, algı oluşturma ve yargıyı baskı altına alma çabasından ibaret olduğunu belirterek, "Demokratik siyasi hayatımızda en yüksek oranlarla art arda seçilerek kesintisiz en uzun süre başbakanlık görevi yapan ve halkın oylarıyla seçilen ilk Cumhurbaşkanı'na 'cunta başkanı' demek, demokratik meşruiyeti inkar, milletimizin iradesine tahammülsüzlüğün itirafıdır. Vesayet düzeniyle kol kola yürüyen, darbe dönemlerinin gölgesinde siyaset üreten 'Yassıada Zihniyeti'ni hafızalarına kazıyan aziz milletimiz, vesayetle mücadele edenle, onun gölgesinde büyüyeni ayırt edecek ferasete sahiptir" ifadelerine yer verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, muhtıralara, sokak kalkışmalarına ve 15 Temmuz'daki kanlı darbe girişimine karşı milletiyle birlikte mücadele ettiğini ve demokrasiyi koruyarak darbeci, cuntacı anlayışı tarihe gömdüğünü kaydeden Bakan Tunç, "CHP Genel Başkanı'na düşen; yargı sürecini etkilemeye çalışmak yerine, adli soruşturmalara muhatap olan arkadaşlarına yargı önünde hesap vermelerini, isnat edilen suçlamalar karşısında savunma haklarını kullanmalarını salık vererek adaletin tecellisine katkı sunmak ve hukuki sürece saygı duymaktır" dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı'nın, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen adli soruşturmalar üzerinden Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelttiği çirkin ifadeler; hedef saptırma, algı oluşturma ve yargıyı baskı altına alma çabasından ibarettir.



Demokratik siyasi... — Yılmaz TUNÇ (@yilmaztunc) April 6, 2025

Bakan Kacır'ın paylaşımı:

Bakan Kacır, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in partisinin 21. Olağanüstü Kurultayı'nda yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve hükümete yönelik sözlerine tepki gösterdi.

"İlk kez doğrudan halk oyuyla seçilen Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve hükümetimizi cunta olarak nitelemek, Türk milletinin hür iradesine saygısızlıktır. Ana muhalefet partisi, milli irade hazımsızlığından kurtulamıyor. Cuntacılık, 27 Mayıs'tan 12 Mart'a, 28 Şubat'tan 27 Nisan'a milli iradeye karşı darbelerin ve muhtıraların destekçisi demokrasi düşmanlarına yakışan bir ünvan. Türkiye, hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağı yeni dünya düzeninin oyun kurucu güçlerinden olacak. Bu yolculuğu akamete uğratmak için içeriden-dışarıdan yapılan hiçbir saldırı başarıya ulaşamayacak."

İlk kez doğrudan halk oyuyla seçilen Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve hükümetimizi cunta olarak nitelemek, Türk Milletinin hür iradesine saygısızlıktır.



Ana muhalefet partisi, Milli İrade hazımsızlığından kurtulamıyor.



Cuntacılık, 27 Mayıs'tan 12 Mart'a, 28... — Mehmet Fatih KACIR (@mfatihkacir) April 6, 2025

Türkiye'de siyaset tarihinde ismi cunta ve darbecilerle yan yana anılan tek partinin CHP olduğunu belirten Bakan Bolat, şunları kaydetti:

"CHP Genel Başkanı Özel'in, yolsuzluk ve şaibelerle ilgili tartışmaları perdelemek ve gündemi değiştirmek için her gün başka bir yalana ve iftiraya sarıldığını üzülerek görüyoruz. Ömrünü milletine hizmet etmeye adamış ve 22 yıldır milletinin büyük desteğiyle girdiği her seçimden zaferle ayrılmış Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ve hükümetimizin ismini 'cunta' ile yan yana anmak tek kelimeyle iftiradır. CHP'ye, Sayın Cumhurbaşkanı'mızın adını kirli siyasetlerine malzeme etmeden önce kendi tarihine bakmasını öneriyoruz. Ayrıca cuntacılarla kader arkadaşlığı yapmış olan CHP'yi Türkiye'ye karanlık günleri yaşatan geçmişiyle hesaplaşmaya çağırıyoruz."

Türkiye'de siyaset tarihinde ismi cunta ve darbecilerle yan yana anılan tek parti olan CHP'nin ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in yolsuzluk ve şaibelerle ilgili tartışmaları perdelemek ve gündemi değiştirmek için her gün başka bir yalana ve iftiraya sarıldıklarını üzülerek... — Prof. Dr. Ömer Bolat (@omerbolatTR) April 6, 2025

Bakan Işıkhan, sosyal medya hesabındaki paylaşımda, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in partisinin 21. Olağanüstü Kurultayı'nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve hükümete yönelik sözlerine tepki gösterdi.

"CHP Genel Başkanı Özel'in Sayın Cumhurbaşkanımıza ve hükümetimize yönelik 'cunta' ifadesini kullanması en hafif tabiriyle milletin hür iradesine hakarettir." ifadesini kullanan Işıkhan, şunları kaydetti:

"Aziz milletimizin iradesiyle girdiği seçimleri kazanan Sayın Cumhurbaşkanımıza ve hükümetimize dil uzatan, meşruiyetini sorgulayan hadsizler önce kendi tarihlerini, vesayetle kol kola yürüdükleri dönemleri, demokrasiyi hiçe saydıkları uygulamaları hatırlasınlar. Hain darbe girişimine milletimizle birlikte 'dur' diyen, vesayet odaklarının kirli planlarına karşı 'her daim milletin iradesinden başka bir irade tanımıyorum' diyen Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye Yüzyılı hedeflerine ilerlemeye devam edeceğiz. Milli iradeye 'cunta' diyenler önce partilerinde yaşadıkları skandalları açıklasın!"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Sayın Cumhurbaşkanımıza ve hükümetimize yönelik "cunta" ifadesini kullanması en hafif tabiriyle milletin hür iradesine hakarettir.



Aziz milletimizin iradesiyle, girdiği seçimleri kazanan Sayın Cumhurbaşkanımıza ve hükümetimize dil uzatan,... — Prof. Dr. Vedat Işıkhan (@isikhanvedat) April 6, 2025

Milli Eğitim Bakan Yusuf Tekin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in partisinin 21. Olağanüstü Kurultayı'nda yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve hükümete yönelik sözlerine tepki gösterdi.

Özel'in, milletin hür iradesiyle seçilmiş Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve meşru hükümete yönelik "cunta yönetimi" iftirasının sadece siyasi nezaketsizlik değil, demokrasiye yönelmiş açık bir saldırı olduğunu vurgulayan Tekin, bu söylemin sandığı içselleştiremeyen, milletin kararını yok sayan eski vesayet zihniyetinin bugünkü izdüşümü olduğunu belirtti.

Bakan Tekin, milletin 27 Mayıs'ı da 12 Eylül'ü de 28 Şubat'ı da 15 Temmuz'u da yaşadığını hatırlatarak, şunları kaydetti:

"O karanlık dönemlerde darbecilerin önünde saf tutan, tankların gölgesinde siyaset yapanlar belliydi. Bugün Cumhurbaşkanımıza ve hükümetimize 'cunta yönetimi' diyerek konuşanlar, dün cuntayla kol kola yürüyen zihniyetin devamıdır. Arşivler, CHP'nin darbelerle iç içe geçmiş siyasi sicilini bir bir ortaya koymaktadır.

Bugün aynı CHP, bağımsız yargıyı hedef alarak yeni bir vesayet düzeni kurmanın peşindedir. Mahkeme kararlarını tanımayan, hakimi beğenmeyince adaleti çiğneyen bu anlayış, aslında milletin seçtiklerine değil, milletin kendisine düşmanlık etmektedir. CHP, darbelerle güç devşirmiş, vesayetle iktidar aramış bir partidir. Bugün de o karanlık geçmişin alışkanlıklarıyla, halkın iktidarını itibarsızlaştırmaya çalışmaktadır. Ancak artık o devirler geride kalmıştır. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında, bu millet bir daha ne darbecileri affeder ne de onlara selam duranları görmezden gelir. Bu topraklarda artık ne vesayet tutar ne de iftira işler. Bu ülkede söz de karar da gelecek de milletindir."

CHP Genel Başkanı'nın, milletin hür iradesiyle seçilmiş Cumhurbaşkanımıza ve meşru hükümetimize yönelik "cunta yönetimi" iftirası, sadece siyasi nezaketsizlik değil; demokrasiye yönelmiş açık bir saldırıdır. Bu söylem, sandığı içselleştiremeyen, milletin kararını yok sayan eski... — Yusuf Tekin (@Yusuf__Tekin) April 6, 2025

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabındaki paylaşımda, CHP Genel Başkanı Özel'in, partisinin 21. Olağanüstü Kurultayı'nda sarf ettiği, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve hükümete yönelik sözlerine tepki gösterdi.

Bakan Yumaklı, şunları kaydetti:

"Cunta görmek isteyenlerin demokrasiden uzak, kavga ve kaosun, siyasi çıkarların, iradesine ipotek konulan delegelerin yer aldığı kurultaylara bakması yeterlidir. Tarih boyunca darbelerle, cunta ve vesayet düzeniyle anılan bir partinin Genel Başkanına aynaya bakmasını tavsiye ediyoruz. Kendisinin ve yakın çevresinin siyasi menfaat için sınır tanımaz davranışları ve yaptıkları sokak çağrıları, demokratik zeminden uzaklaşmanın ve vesayet özlemlerinin apaçık göstergesidir. Ülkemizin ilerleyişini kirli yollarla durdurmak isteyenler şunu iyi bilmelidir ki Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, milletimizin güveni ve desteğiyle, tarımdan sanayiye, her alanda ülkemizi Türkiye Yüzyılı hedeflerine ulaştırmak için var gücümüzle çalışacağız."

Cunta görmek isteyenlerin demokrasiden uzak, kavga ve kaosun, siyasi çıkarların, iradesine ipotek konulan delegelerin yer aldığı kurultaylara bakması yeterlidir.



Tarih boyunca darbelerle, cunta ve vesayet düzeniyle anılan bir partinin Genel Başkanı'na aynaya bakmasını tavsiye... — İbrahim Yumaklı (@ibrahimyumakli) April 6, 2025

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