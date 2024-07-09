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Bakan Kacır'dan Türksat 6A paylaşımı! 'Her şey yolunda gidiyor'

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin ilk milli haberleşme uydusu Türksat 6A'da fırlatılmasının ardından her şeyin yolunda olduğunu açıkladı. Bakan Kacır ayrıca, 'Türksat 6A'ya kesintisiz iletişim kurabilmek için ihtiyaç duyduğu enerjiyi sağlayacak olan güneş panelleri 32 bin 479 kilometre irtifada Türkiye saatiyle 05.24'te açıldı' dedi.

AA9 Temmuz 2024 Salı 14:40 - Güncelleme:
Bakan Kacır'dan Türksat 6A paylaşımı! 'Her şey yolunda gidiyor'
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Kacır, sosyal medya hesabından, uzaya fırlatılan Türksat 6A'nın son durumuna ilişkin paylaşım yaptı. İlk milli haberleşme uydusu Türksat 6A'da şu ana kadar her şey yolunda olduğuna işaret eden Kacır, fırlatmanın 67. dakikasında ekiplerin uydudan ilk sinyali aldığını anımsattı.

Bakan Kacır, ilk sinyalden yaklaşık 1 saat sonra ise Türksat 6A'ya ilk komutun gönderildiğini bildirerek, "Türksat 6A'ya kesintisiz iletişim kurabilmek için ihtiyaç duyduğu enerjiyi sağlayacak olan güneş panelleri 32 bin 479 kilometre irtifada Türkiye saatiyle 05.24'te açıldı. Türksat 6A, fırlatma roketinden ayrılmasından bu yana enberi noktası 300 kilometre, enöte noktası 70 bin kilometre olan eliptik bir yörüngede ilerliyor. İlk ateşlemeye kadar bu yörüngede devam edecek" dedi.

  • Türksat 6A
  • Mehmet Fatih Kacır
  • uzay

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