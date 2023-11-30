Bakan Kacır'dan Vietnam'a yeşil ışık: Türk yatırımcılar için Asya'daki üretim merkezi olmaya aday

Türkiye-Vietnam İş Forumu, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK), Vietnam Planlama ve Yatırım Bakanlığı ve Vietnam Ankara Büyükelçiliği organizasyonunda Sheraton Ankara Hotel'de düzenlendi.

Bakan Kacır, buradaki konuşmasında, Güneydoğu Asya'nın en hızlı büyüyen ekonomilerinden Vietnam ile Türkiye arasındaki ticaret ve yatırım bağlarını güçlendirmeyi hedeflediklerini söyledi.

İki ülke arasındaki coğrafi uzaklığa rağmen ortak girişimler ve yatırımlarla, birlikte iş yapma kültürünün geliştirilebileceğini dile getiren Kacır, şu ifadeleri kullandı:

"Son 21 yıldaki siyasi istikrar ve kararlı politikalarla ülkemizde büyük bir sanayi ve teknoloji altyapısı inşa ettik. Son üç yılda dünya ekonomisi yüzde 7 büyürken Türkiye ekonomisi yüzde 20 büyüdü. Bu büyüme, imalat sanayimizin her alt sektörünün ihracat başarılarına yansıdı. 2002'de 36 milyar dolar olan ihracatımız, 254 milyar dolara ulaşarak, Cumhuriyet tarihimizin rekorunu kırdı."

Kacır, girişimcilik ekosisteminin "Avrupa'nın yıldızı" olarak ifade edildiğine dikkati çekerek, Türkiye'nin son dört yılda milyar dolar değerlemeyi aşan 7 Turcorn ve 10 milyar dolar değerlemeyi aşan 2 Decacorn ortaya çıkardığını anlattı.

"YERLİ VE MİLLİ SANAYİ KÜRESELLEŞME YOLUNDA BÜYÜK ATILIMLAR GERÇEKLEŞTİRDİ"



Türkiye'nin, Avrupa startup ekosistemleri arasında parlayan bir yıldız olarak nitelendirildiğini kaydeden Kacır, "Ülkemizin sanayi ve girişimcilik alanındaki yetkinliği, uluslararası pazarlarda kurduğu güçlü iş bağlantıları ve istikrarlı siyasi sistemiyle birleşince uluslararası yatırımlar için cazip yatırım olmaktayız. Ülke olarak küresel uluslararası doğrudan yatırımlardan aldığımız pay 2002'de ancak yüzde 0,2 düzeyine erişmişken günümüzde yüzde 1'i aşmıştır." diye konuştu.

Kacır, Türkiye'de faaliyet gösteren uluslararası sermayeli şirketlerin son 20 yılda 6 binden 80 bine yükseldiğini söyledi.

Türkiye'de uluslararası yatırımlar artarken yerli ve milli sanayinin de küreselleşme yolunda büyük atılımlar gerçekleştirdiğini belirten Kacır, "Bunun en net örneği yerli otomobilimiz ve savunma sanayimizdir. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, bu milletin hep hayalini kurduğu yerli otomobili, bu hayalin de ötesinde, elektrikli ve akıllı otomobil olarak ürettik." dedi.

Ülke olarak savunma sanayisinde gelinen noktanın tüm ülkeler tarafından takdirle karşılandığını anlatan Bakan Kacır, Türkiye'nin milli ve özgün savunma sanayisi ürünlerinin, savaşların gidişatını ve jeopolitik dengeleri değiştirecek unsur haline geldiğini bildirdi.

Kacır, savunma sanayisi sektöründe yerlilik oranının yüzde 80'ler düzeyine yükseltildiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Yıllık ihracatımız ise bu yıl itibarıyla 6 milyar dolara erişiyor. Türk ürünlerinin dünya pazarlarında kazandığı marka değeri, bize 10 milyar dolarlık ihracat hedefimize hızla yaklaşacağımızı gösteriyor. Türkiye devleti olarak, sanayi ve teknoloji alanlarındaki başarılarımızı ve tecrübemizi başka ülkelerle paylaşmaya ve ortak yatırımlar yaparak geliştirmeye hazırız. Vietnam-Türkiye işbirliğinin daha kapsamlı bir düzeye çıkarılması, iki ülkenin dış ticaret hacmine katkı sağlayacak. İş dünyası temsilcilerimizin önerisi olan, Vietnam'da bir Türk Organize Sanayi ve Teknoloji Bölgesi'nin kurulması, sadece ticari bağlantılarımızı geliştirmekle kalmayacak aynı zamanda sanayi altyapılarımızda da derin bir ortaklık kurmaya ve teknoloji transferine vesile olacak. Bizler de Vietnamlı dost yatırımcı ve sanayicilerinin bilgi ve deneyimlerinden istifade edebilme imkanına kavuşacağız."

"VİETNAM, TÜRK YATIRIMCILAR İÇİN ASYA'DAKİ ÜRETİM MERKEZİ OLMAYA ADAY"



Kacır, yatırımlarda bürokrasinin azaltılması, bankacılık hizmetlerinin hızlandırılması için dijital alanda işbirliği ve Türk çalışanlarına vize ve çalışma izinlerinin sağlanmasıyla ekonomik alandaki işbirliğinin güçleneceğine dikkati çekerek, Asya ile kuvvetli ticari bağlantıları olan Vietnam'ın, Türk yatırımcılar için Asya'daki üretim merkezi olmaya namzet olduğunu dile getirdi.

Asya'ya açılmayı düşünen yatırımcı, müteahhit ve sanayiciler için Vietnam'ın bir giriş kapısı işlevi göreceğini vurgulayan Kacır, sözlerini şöyle tamamladı:

"Türkiye'miz ise Vietnam açısından AB ile tesis edilen Gümrük Birliği ve imzaladığı serbest ticaret anlaşmalarıyla yaklaşık 1 milyar kişilik pazara ulaşabilme imkanı sağlayan bir konumda. Vietnamlı yatırımcılar ve sanayiciler için Türkiye'nin, teknoloji ve sanayi ekosistemi ve üç kıtaya yayılan güçlü ağıyla büyük fırsatlar sunduğunu belirtmek isterim. Fintech'ten, dijital dönüşümü pek çok alanda işbirliğini kuvvetlendirme imkanına sahibiz. Ülkelerimizin coğrafi uzaklığına rağmen ortak girişimler ve yatırımlarla iş yapma kültürünü geliştireceğimizden eminim. Ülkemize inanan ve güvenen Vietnamlı yatırımcılara destek olmaya her zaman hazırız."

"ÜLKELERİMİZ ARASINDAKİ İŞBİRLİĞİ GÜÇLENDİRİLMELİ"



Ticaret Bakan Yardımcısı Volkan Ağar da forumun, iki ülke arasındaki ekonomik işbirliğinin geliştirilmesi hedefine ulaşılmasında önemli bir fırsat oluşturacağını söyledi.

Vietnam'ın, yaklaşık 104 milyonluk genç nüfusuyla Asya'nın gelecek vadeden ülkeleri arasında yer aldığına işaret eden Ağar, şu bilgileri paylaştı:

"Vietnam ekonomisi geçtiğimiz 10 yılda, pandemi koşullarına rağmen yıllık ortalama yüzde 6'nın üzerinde büyüme kaydederek milli gelirini ikiye katlamayı başardı. Aynı dönemde dış ticareti dengeli bir şekilde cüzi bir fazlalıkla büyümesini sürdürdü. İhracatını ise 5'e katladı. Son dönemde taraf olduğu, çok taraflı, ticari ve ekonomik anlaşmalar Vietnam'ın yükselişini ve küresel üretim zincirlerindeki rolünü kuvvetlendirdi."

Ağar, Türkiye'nin genç nüfusunun güçlenen ekonomisinin ve sahip olduğu bölgesel gücünün ivmelenmesiyle bölgesinin ekonomik ağırlık merkezi olmayı başardığına dikkati çekti.

İki ülkenin bulunduğu konumun önemine değinen Ağar, "Ülkelerimizin bu yükselişini işbirliği fırsatına çevirerek kendi bölgelerimizde sahip olduğumuz avantajları da kullanarak Asya'nın en batısında yer alan Türkiye'nin, Vietnam'ın AB'ye erişiminde en doğusunda yer alan Vietnam'ın ise ülkemizin Asya Bölgesi'ne açılmasında önemli bir üs olma potansiyelini taşıyor." dedi.

İkili ticaretin dengeli şekilde, daha yüksek seviyelere ulaşması gerektiğini dile getiren Ağar, "Ticaret ortaklarımızdan kamu kurumlarımız ve iş dünyası kuruluşlarımızla daha proaktif işbirlikleriyle, ülkelerimiz arasındaki işbirliğini güçlendirmelerini bekliyoruz." ifadesini kullandı.

DEİK Yönetim Kurulu Üyesi Osman Aksoy da Vietnam iş dünyasıyla daha yakın işbirliği içinde olmak istediklerini söyledi.

İki ülke arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilerin son yıllarda canlılık kazandığını anlatan Aksoy, "Türkiye ile Vietnam arasında yıllık 4 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefimiz olmakla birlikte, potansiyelimiz bu rakamın çok üzerinde. Ticaret hacmimizi artırmak için daha çok çaba sarf edeceğiz." diye konuştu.

