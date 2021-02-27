Bakan Karaismailoğlu: 15 dakikadan 3 dakikaya inecek

AA 27 Şubat 2021 Cumartesi 16:04 - Güncelleme: 27 Şubat 2021 Cumartesi 16:04

Karaismailoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın video konferans yöntemiyle katıldığı Kızılcahamam-Çerkeş Tüneli Açılış Töreni'nde, tünelin, tüm kara yolu projeleri gibi halka konforlu, hızlı, emniyetli ve tasarruflu ulaşım imkanı sunacağını belirtti.

Ankara-İstanbul ayrımı Güvem-Çerkeş yolu üzerindeki tünelde, 3 bin 600 metre ana yolla 2 bin 400 metre bağlantı yolunun yer aldığını dile getiren Karaismailoğlu, "Kızılcahamam'ı, Çankırı'nın Çerkeş ilçesine ve D-100 Devlet Yolu'na bağlayan tünelimizle 6 kilometrelik mevcut güzergah, 2 bin 71 metre olarak inşa ettiğimiz tünelimizin hizmete girmesiyle 2,4 kilometre kısalarak 3,6 kilometreye inmiştir." dedi.

Karaismailoğlu, yolun kısalması ve konforlu hale gelmesiyle taşımacılık sektörünün de verimli, tasarruflu bir çözüme kavuşacağını belirterek, "Açılışını yaptığımız yol ve tünellerimiz sayesinde, bu hattaki (tünelin bulunduğu kesim) seyahat süresi 15 dakikadan 3 dakikaya inecek." diye konuştu.

Yüksek rakım ve eğimden dolayı yoğun kış şartlarında daha da zorlaşan yolculukların bundan sonra çok daha güvenli ve rahat bir şekilde yapılacağını dile getiren Karaismailoğlu, "Yatırımlarımıza eklediğimiz Kızılcahamam-Çerkeş yolu ve Kızılcahamam-Çerkeş Tüneli, özellikle ağır tonajlı araçların geçişinde yaşanan yoğunluktan kaynaklanan can ve mal kayıplarını en aza indirecektir." ifadesini kullandı.

Bakan Karaismailoğlu, Kızılcahamam-Çerkeş Tüneli'nin Çerkeş ilçesinin başkent Ankara'ya ulaşımında rahatlık sağlayacağını vurgulayarak, hizmet aşkı ve başarma azmiyle aziz Türk milletinin ihtiyaç duyduğu her yere altyapı çözümlerinin ulaştırıldığını kaydetti.

Geçit vermeyen dağları tünellerle, akarsuları ve vadileri köprülerle geçerek, gönülden gönüle yol olduklarını söyleyen Karaismailoğlu, "İnşallah birlik ve beraberlik içinde daha nice eseri halkımıza ve güzel vatanımıza kazandıracağız." dedi.



Törene, AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin de katıldı.