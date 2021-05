Bakan Karaismailoğlu: 29 Mayıs'ta Çamlıca Kulesi'ni hizmete açıyoruz

AA 25 Mayıs 2021 Salı 00:34 - Güncelleme: 25 Mayıs 2021 Salı 00:35

ÇANKIRI (AA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Yatırımlarımız 2003-2020 yılları arasında gayri safi yurtiçi hasılamıza, toplam 395 milyar dolar, üretime de 838 milyar dolarlık katma değer getirmiştir." dedi.

Çeşitli incelemelerde ve ziyaretlerde bulunmak üzere Çankırı'ya gelen Bakan Karaismailoğlu, Çankırı Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen'i makamında ziyaret ettikten sonra, çevre yolu inşaatında incelemelerde bulundu.

Karaismailoğlu, Çankırı çevre yolu projesi de dahil, yaptıkları her yol, köprü, tünel, liman, havaalanının Türkiye'yi parlak geleceğe taşıyacak lojistik altyapı bileşeni olduğunu söyledi.

- "Memleketin her köşesinde alın teri döküyoruz"

Türkiye'nin önemli bir coğrafyada bulunduğuna işaret eden Karaismailoğlu, "Türkiye'yi İngiltere'den Çin'e ulaşan orta koridor gibi önemi artan ticari güzergahlarda hakim bir ülke haline getirmek ve lojistik bir süper güç yapabilmek için memleketin her köşesinde alın teri döküyoruz. Vatanın her noktasında bölgesel kalkınmayı sağlamak, bütünsel kalkınmamıza omuz vermek, her şehrimizi aynı sosyal ve ekonomik olanaklara kavuşturmak istiyoruz. Eğitim, iş ve aş gençlerimiz için bundan böyle sorun olmasın, çiftçimiz ürününü dış pazarlara kadar taşıyabilecek bir vizyona sahip olabilsin, sanayi üretimimiz şahlansın, turizm gelişsin diye hummalı bir çalışma yürütüyoruz. İşte bu yüzden, bugüne kadar, devlet, özel sektör ve milletimizle el ele vererek, ulaşım ve haberleşme alanında 1 trilyon 86 milyar liranın üzerinde yaptırım yaptık." diye konuştu.

Türkiye'nin geleceğini planladıklarını vurgulayan Karaismailoğlu, şöyle devam etti:

"Türkiye'nin 10 yıl, 50 yıl hatta 100 yıl sonrasını düşünerek hayata geçirdiğimiz bu projelerin daha bugünden ekonomimize büyük geri dönüşleri olmuştur. Yatırımlarımız 2003-2020 yılları arasında gayri safi yurtiçi hasılamıza toplam 395 milyar dolar, üretime de 838 milyar dolarlık katma değer getirmiştir. Bunun yanında yatırımlarımız sayesinde yıllık ortalama 1 milyon 20 bin kişilik dolaylı ve doğrudan istihdam gerçekleştirilmiştir. Türkiye'yi doğudan batıya kuzeyden güneye mükemmel bir ulaştırma altyapısına kavuşturan bu yatırımlarımızdan birini daha Sayın Cumhurbaşkanımızın da teşrif ettiği bir törenle 21 Mayıs Cuma günü hizmete açtık. Dünya ticaretinin kavşak noktasına dönüşmekte olan Marmara Bölgesi'nin kuzeyinde bir lojistik koridor oluşturan Kuzey Marmara Otoyolu'muzun son aşamasında 10 kilometre uzunluğundaki İstanbul Habibler Kavşağı - Hasdal Kavşağı arasındaki kesimini bitirdik. Böylece 400 kilometrelik otoyolumuzun tamamını hizmete almış olduk. Son olarak Kuzey Marmara Otoyolu projesi kapsamına Başakşehir-Bahçeşehir-Hadımköy kesimini de projemize dahil ettik. 45 kilometrelik bu kesim ile birlikte Kuzey Marmara Otoyolu'nun toplam uzunluğu 445 kilometreye ulaşacaktır."

- "29 Mayıs'ta Çamlıca Kulesi'ni hizmete açıyoruz"

İstanbul'un silüetini anten çöplüğünden kurtaracaklarını belirten Karaismailoğlu, "Bir başka büyük açılış törenimiz de 29 Mayıs Cumartesi günü gerçekleşecek. İstanbul'umuzun güzel silüetini anten çöplüğünden kurtararak, aynı anda 100'den fazla yayın kuruluşuna hizmet vermeye başlayan Çamlıca Kulesi' hizmete açıyoruz. Yayıncılık hizmetlerini bir süredir başarı ile sürdüren 365 metre uzunluğundaki Çamlıca Kulesi, bundan böyle İstanbulluların ve tüm halkımızın eşsiz İstanbul manzarasını izleyebileceği seyir terası, kafe, restoran gibi tesisleriyle de hizmet verecektir." dedi.

- Çankırı'daki yatırımlar

Çankırı'nın Marmara ve Karadeniz bölgelerinden Anadolu'ya geçişte önemli bir stratejik konumu olduğunu aktaran Karaismailoğlu, şunları kaydetti:



"Ülke genelindeki ulaştırma, iletişim ve haberleşme yatırımlarımızdan güzel şehrimiz Çankırı da hakkını almaktadır. Öyle ki bugüne kadar Çankırı'nın ulaşım ve iletişim yatırımları için 2021 yılı fiyatlarıyla 4 milyar 600 milyon liraya yakın harcama yaptık. 2003 yılında Çankırı'da sadece 18 kilometre olan bölünmüş yol uzunluğunu, 12 kattan fazla artırarak, 236 kilometreye çıkardık. Çankırı'yı bölünmüş yollarla Ankara, Karabük, Bolu, Kastamonu ve Kırıkkale'ye bağladık. Çankırı'daki bitümlü sıcak kaplamalı yol uzunluğunu da 4 kilometreden 298 kilometreye çıkardık. 2003-2020 arasında Çankırı'da kara yolu yatırımı olarak, 172 kilometrelik tek yol yapım ve iyileştirmesi, 188 kilometre BSK yapımı, 2 bin 280 metre uzunluğunda 59 adet köprü yaptık. Kızılcahamam-Çerkeş Tüneli'ni 27 Şubat 2021 tarihinde Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle açtık."

İl genelinde halen devam eden 5 kara yolu yatırımının bütçesinin 2 milyar 810 milyon liranın üzerinde olduğuna işaret eden Bakan Karaismailoğlu, "Bugün inceleme yaptığımız Çankırı Çevre Yolu Projemiz, halen yapımı devam eden 58,4 kilometrelik Çankırı-Karayolları 4. bölge hududu yolu kapsamında yer almaktadır. 1 milyar 161 milyon liranın üzerinde bir maliyeti olan bu büyük projemizde şimdiye kadar, 29,8 kilometre bitümlü sıcak kaplamalı bölünmüş yol, 13 kilometrelik sathi kaplamalı bölünmüş yol ve 237 metre uzunluğundaki 6 adet tek köprü ve 1 adet kavşağın yapımını tamamladık. Çankırı Çevre Yolumuz da 16,5 kilometre uzunluğunda bir bölünmüş yoldur. Yüzde 35 oranında fiziki gerçekleşme kat ettiğimiz Çankırı Çevre Yolu Projesi tamamlandığında, Ankara ve Kastamonu yönünden gelen araçların kent merkezine girmeden geçişi sağlanacaktır" diye konuştu.



Yolların geçtikleri bölgeleri etkilediğini belirten Karaismailoğlu, "Yollarımızın, tıpkı akarsular gibi geçtikleri yerlerin, istihdamına, üretimine, ticaretine, turizmine ve sosyal yaşamına önemli katkılar sağladığını çok iyi biliyoruz. Bu yüzdendir ki, ülkemizin en ücra köşesine kadar, yol ve iletişim hizmetlerini canla başla çalışarak ulaştırıyoruz. Dile kolay, bugün Türkiye'de 4 binden fazla şantiyemizde hummalı bir çalışma yürütülüyor. Çok iyi biliyoruz ki devlet aklıyla hareket ederek, stratejik bir plan dahilinde yaptığımız işler bazı kısa vadeli düşünen zihniyetlerin idrakının ötesindedir. Ancak ferasetli halkımız bizim hedeflerimizi anlamakta ve bizim yanımızda durmaktadır." ifadelerini kullandı.