Bakan Karaismailoğlu: 8 yıldır ulaştırma ve alt yapıda büyük bir atılım gerçekleşti

AA 21 Kasım 2020 Cumartesi 14:56 - Güncelleme: 21 Kasım 2020 Cumartesi 14:56

Kayseri Havalimanı yeni terminal binası temel atma töreninde konuşan Karaismailoğlu, Türkiye'nin 18 yıldır ulaştırma ve alt yapıda büyük bir atılım gerçekleştirdiğini, Anadolu'yu projelerle ilmek ilmek ördüklerini söyledi.

Kalkınmada bölgeler arası eşitlik sağlamak için çalıştıklarını ifade eden Karaismailoğlu, ülkenin hedeflerine ulaşması için doğu ile batı arasında fark kalmaması, sosyal ve ekonomik gelişimin her şehre ulaşması gerektiğini belirtti.

Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirilen ulaşım çalışmalarına örnekler veren Karaismailoğlu, "Geçit vermez denilen Cudi Dağı'nı tünellerle açtık, Yüksekova'ya köprüler yaptık, Harput'u yeni yollara kavuşturuyoruz. Rize-Artvin arasına havalimanı inşa ederken Denizli Aydın Otoyolu ile Denizli'nin bereketini limanlarımıza taşıyoruz. Demir yollarımızla Akdeniz ile Karadeniz'i bağlıyoruz. Marmaray ile Asya ve Avrupa'yı birleştiren bir demir yolu köprüsü kuruyoruz. 1925 Çanakkale Köprüsü ile Marmara Bölgesi'nde dairesel bir lojistik hattı tamamlıyoruz. Şehirlerimizi bölünmüş yollarla güvenli ve konforlu ulaşıma eriştirdik. Geçmiş yılların kaza istatistiklerine baktığımızda her yıl binlerce can kurtarıldı." diye konuştu.

- "HAVA YOLU HALKIN YOLU OLACAK"

"Karla kaplanan köy yollarını, hastaneye yetişemeyen hastaları, aylarca okula gidemeyen çocukları gözünüzün önüne getirin" diyen Karaismailoğlu, şöyle devam etti:

"Artık böyle durumlara şahit olmuyoruz. Karayolları Genel Müdürlüğümüz bugün 13 bin 226 araç, makine ve ekipmanla hizmet veriyor. Demir yolu hatlarımız her geçen gün genişliyor. Mevcut hatlar reforme ediliyor. Bütün bu çalışmaları yaparken önceliğimiz yine insan, yine yaşam kalitesi, yine can güvenliği. Maalesef halkımızın derdiyle dertlenmeyenlerin bizim yapabildiklerimize aklı ermiyor, ellerinden gelen tek şey eleştirmek. Çok şükür bizim halkımız iyiyi, kötüyü büyük bir ferasetle ayırt eder."

"Hava yolu halkın yolu olacak" sloganı ile yola çıktıklarını anlatan Karaismailoğlu, dünyanın transit merkezi olabilecek potansiyele sahip Türkiye'de bu avantajı değerlendirmek için 2002 yılından bu yana etkili çalışmalar yürütüldüğünü aktardı.

Son 18 yılda ülkenin ulaşım ve iletişim alt yapısı için harcanan 910 milyar liranın 88,5 milyar lirasını hava yolu sektörü için kullandıklarını anlatan Karaismailoğlu, şunları kaydetti:

"Sivil havacılığımız çok hızlı bir büyüme ve markalaşma yoluna girdi. Oluşturulan rekabet ortamı sayesinde halkımıza daha kaliteli fırsat eşitliğine dayanan ve bir sivil havacılık hizmeti verilmeye başlandı. 2003 yılında iki merkezde 26 noktaya yapılan iç hat uçuşlarımız bugün 7 merkezden 56 noktaya gerçekleştiriliyor. Dış hatlarda 2003 yılında 50 ülkeyle 60 noktaya uçuş gerçekleşirken bugün 120 ülkeden 329 noktaya uçuş yapıyoruz. Dünyanın en geniş uçuş ağına sahip ülkelerinin başında yer alıyoruz. Ülkemiz dünya ve Avrupa havalimanları toplam yolcu sıralamasında 2018-2019 yıllarında dünyada 10. sırada yer aldı. Avrupa ülkeleri arasında ise 2019 yılında 5. sıraya yerleşti."

Karaismailoğlu, bu yıl dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan önlemler ve salgına karşı yapılan sertifikalandırma süreci sayesinde havacılık sektöründe başarılı bir sınav verildiğini vurguladı.

Kasım ayında gerçekleştirilen günlük uçuş sayıları incelendiğinde Avrupa karşılaştırmasında 591 uçuşla THY’nin ilk sırada, ülke olarak Türkiye'nin ise 4. sırada yer aldığını aktaran Karaismailoğlu, "İstanbul Havalimanımız Uluslararası Havalimanları Konseyi tarafından dijital dönüşümde Avrupa'nın en iyi havalimanı ödülünü aldı. Sabiha Gökçen Havalimanı ise 25-40 milyon yolcuya sahip havalimanları kategorisinde alınan Kovid-19 önlemleri ve yolculara sunulan dijital çözümlerle yüksek övgüye değer havalimanı olarak belirlendi." ifadelerini kullandı.

- KAYSERİ YATIRIMLARI

Tüm ulaşım ve alt yapı projeleriyle Kayseri'yi bayındır kılmanın, geleceğe taşımanın planlarını yaptıklarını ifade eden Bakan Karaismailoğlu, son 18 yılda Kayseri'nin iletişim ve ulaşım alt yapısı için 6 milyar 346 milyon liranın üzerinde yatırım gerçekleştirildiğini kaydetti.

Kayseri'nin 2003 yılına kadar sadece 83 kilometre bölünmüş yolu bulunduğunu anımsatan Karaismailoğlu, şöyle konuştu:

"Bölünmüş yolu 18 yılda 647 kilometreye çıkardık. Adeta numunelik denilecek bir kilometre bütümlü sıcak kaplama yolu vardı, 451 kilometreye yükselttik. Kayserililer, yollarda güven ve konforla tanıştı. Kayseri'yi Yüksek Hızlı Demiryolu ile tanıştıracağız. Yerköy-Kayseri Yüksek Hızlı Demiryolu ile Ankara YHT'ye bağlantılı olarak 142 kilometre uzunluğundaki Yerköy Şefaatli Kayseri arasına inşa edeceğiz. Boğazköprü mevkisinde 621 bin metrekare alan üzerine 1,8 milyon ton taşımalı lojistik merkez kuruyoruz. Türkiye'nin yeni İpek Yolu'nun kalbi olduğunu düşündüğümüz Kayseri'nin ayrıcalıklı bir konum kazanacağı açıkça görülüyor."

Karaismailoğlu, Kayseri'de 2003 yılında 3 bin 197 olan uçuş trafiğinin 2019'da 15 binin üzerine çıktığını, 325 bin olan yolcu sayısının ise 2 milyon 326 bini aştığını belirtti.

Bu nedenle kentin yeni bir iç hatlar terminaline ihtiyaç duyduğunu anlatan Karaismailoğlu, "Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait 250 bin metrekare arazinin DHMİ'ye tahsisiyle çağa uygun, modern bir yeni terminal binası inşa ediyoruz. Mevcut iç ve dış katları da birleştirerek restore ederek modern ve büyük bir hale dönüştüreceğiz. Kayseri yılda 8 milyon yolcuya hizmet verecek yeni terminal binasına kavuşacak. 11 bin metrekare olan terminal binası 37 bin 190 metrekare olacak. Apron alanı 43 bin metrekareden 89 bin 500 metrekareye yükselecek."

Kayseri Valisi Şehmus Günaydın da yapılacak yatırımın kent için önemine dikkati çekti.

Erciyes Kayak Merkezi’ne gelen turistler için seyahat acentelerinin Kayseri’de konaklayacakları otel bulamadıklarını belirten Günaydın, “Pandemiye rağmen turizm için kente gelecek turistin bu kadar yoğun olduğu dönemde bu yatırım önemli. OSB’de faaliyet gösteren firmalarımızın bazıları 80 ülkeye ihracat yapıyor. Bu yatırım turizmimize, sanayimize, ekonomimize katkı sağlayacak.” dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ise projede emeği geçen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, ilgili bakanlıklara teşekkür etti.

Konuşmaların ardından butona basılarak havalimanı terminalinin temeli atıldı.

Törene, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, AK Parti Kayseri milletvekilleri Taner Yıldız, İsmail Tamer, Hülya Nergis, Mustafa Elitaş ve İsmail Emrah Karayel, AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ile kurum ve kuruluşların temsilcileri katıldı.