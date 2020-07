Bakan Karaismailoğlu: Amasya Çevre Yolu yıllık 1.9 milyon litre yakıt tasarrufu sağlanacak

AA 25 Temmuz 2020 Cumartesi 16:32 - Güncelleme: 25 Temmuz 2020 Cumartesi 16:32

Karaismailoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da video konferans yöntemiyle katıldığı Amasya Çevre Yolu Açılış Töreni'nde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önderliğinde ülkenin her yerinde millete hizmet için çalıştıklarını, önemli yatırımları hayata geçirdiklerini söyledi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak vatanın her köşesine hizmet götürdüklerini, insanların yaşam koşullarını iyileştirdiklerini dile getiren Karaismailoğlu, "Ülkemizde son 18 yılda yaşanan güven ortamı, ekonomik istikrar ve güçlü yönetim anlayışı sayesinde vatandaşlarımızın bugün ve yarın refahını sağlayacak projeleri bir bir hayata geçiriyoruz. Her yeni güne, 'yol medeniyettir' şiarıyla başlıyoruz. Vizyonumuzda ise her bir projeyi bütünsel kalkınma hedeflerimiz ve çevresel etkileri açısından azami fayda sağlayacak şekilde tasarlamak var." diye konuştu.

Ulaştırma ve haberleşmenin tüm alanlarında reform niteliğinde çalışmalar ve projeler gerçekleştirdiklerini vurgulayan Karaismailoğlu, yaptıkları yollar, köprüler, her noktaya ulaşan yük ve yolcu trenleri, dünyayı bir ağ gibi saran hava yolları, denizlere hakim limanları, büyüyen gemi inşa sektörü, haberleşme uyduları ve altyapılarıyla halk için iş ve aş olduklarını ifade etti.

Her bir projenin, bulunduğu bölgede ilk günden istihdam sağlarken getirdiği ekonomik canlılıkla yeni yatırımların, yeni sosyokültürel gelişmelerin ve artan yaşam kalitesinin öncüsü olduğunu vurgulayan Karaismailoğlu, şöyle devam etti:



"Projelerimiz her bölgede kişi başına gelirin artışına vesile olurken, çocuklarımız ve gençlerimiz çevre şehirlerle, hatta dünyayla bağlarını güçlendiriyor. Bu sayede eğitim ve kariyer hedeflerine daha da yaklaşıyorlar. Dahası, dünyadaki ekonomik gelişmelerin coğrafyamıza sunduğu büyük fırsatları en iyi şekilde değerlendirmek için oluşturduğumuz lojistik koridorlarımızla bölgemize hakim bir lojistik süper güç olmanın hazırlığındayız. Bu, ülkemizin geleceği için pek çok anlama geliyor. Saygıdeğer Cumhurbaşkanım, liderliğinizde yerine getirdiğimiz bu kutsal vazifenin bizlere her geçen gün daha büyük bir güç ve başarma azmi verdiğini belirtmek isterim. Tüm bu açılışları salgın sürecinin yoğun yaşandığı günlerde yaptığımızı hatırlatmak isterim. Tüm dünya bu salgınla nasıl baş edeceğini bilmezken, dünya ekonomisi durma noktasına gelmişken, biz sizin liderliğinizde sağlık önlemlerini de elden bırakmadan önemli projeleri vatandaşımızın hizmetine sunduk."

- "YILLIK 1,9 MİLYON LİTRE YAKIT TASARRUFU SAĞLANACAK"



Bakan Karaismailoğlu, Amasya Çevre Yolu'nun bakanlıkları için çok önemli bir yatırım olduğunu belirterek şunları kaydetti:

"Çevre yoluyla transit geçişi Suluova-Amasya yolundan ayırıp kentin güneybatısından geçirerek Amasya-Turhal yoluna bağlayacağız. 11,3 kilometrelik yolumuz bölünmüş yol standardında olup, güzergahında 2 çift tüp tünel, 4 çift viyadük, 3 köprülü kavşak, 2 çift köprü, 3 tek köprü ve 2 aç-kapa yapısını içermektedir. Amasya Çevre Yolu, şehirler arası transit geçen ve şehir içinden geçmek durumunda kalan tüm araç trafiğini şehir dışına alacaktır. Çevre yolumuzla şehirler arası geçiş mesafesini 2 kilometre daha kısaltırken, yaklaşık 30 dakikayı aşan ulaşım süresini 7 dakikaya indirmiş olacağız. Böylelikle yıllık 1,9 milyon litre yakıt tasarrufu ve 4 bin 700 ton karbon emisyon salımında azalma gerçekleşmiş olacaktır. Beklemelerin ortadan kaldırılmasıyla şehir içindeki egzoz gazı salımı da azalacak, Amasyalılar kısa süre içinde tertemiz bir havaya kavuşacaklardır. Tamamlanan çevre yolumuz inşallah Amasya'nın şehircilik anlamında da gelişmesine büyük katkı sağlayacak, Amasyalılara iş, aş, eğitim, yaşam kalitesi olarak geri dönecektir."