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Bakan Karaismailoğlu: Ayasofya Camii'nin ilk cuma namazı ölümsüzleştirilecek

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, '24 Temmuz 2020 günü kılınacak ilk Cuma namazını ölümsüzleştirmek, tarihe not düşmek için PTT'nin hazırladığı ‘Ayasofya Camii'nin İbadete Açılışı' konulu pullarımızı ve ilk gün zarfını tedavüle sunacağız.' dedi.

22 Temmuz 2020 Çarşamba 10:54 - Güncelleme: 22 Temmuz 2020 Çarşamba 10:54
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Danıştay'ın kararı ile ibadete açılan Ayasofya'da ilk cuma namazı 24 Temmuz 2020'de kılınacak.

86 yıl sonra Başkan Erdoğan'ın iradesi sayesinde Ayasofya Cami’nin tekrardan ibadete açılması, Türkiye’nin uluslararası alanda ne kadar güçlü olduğunun kanıtı olduğunu vurgulayan Bakan Adil Karailsmailoğlu, "Milletimizin bu kararla birlikte duyduğu mutluluk bizleri ziyadesiyle gururlandırdı. Millet olarak kırmızı çizgilerimizden hiçbir zaman taviz vermedik. Daha önce olduğu gibi bize emanet edilen fethin sembolü Ayasofya'ya sahip çıkmaya, aslına uygun yaşatmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

ÖLÜMSÜZLEŞTİRİLECEK

Bakan Karailsmailoğlu; 24 Temmuz 2020 günü kılınacak ilk Cuma namazını ölümsüzleştirmek, tarihe not düşmek için PTT tarafından 'Ayasofya Camii’nin İbadete Açılışı’ konulu pul ve ilk gün zarflarının tedavüle sunulacağını duyurdu. 

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