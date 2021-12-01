Bakan Karaismailoğlu: Bizim şantiyelerimiz okul gibi

AA 1 Aralık 2021 Çarşamba 18:32 - Güncelleme: 1 Aralık 2021 Çarşamba 18:32

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Gazi Üniversitesi Rektörlüğü arasındaki Lisansüstü Eğitim İş Birliği Protokolü İmza Töreni, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığında yapıldı.

Bakan Karaismailoğlu, burada yaptığı konuşmada, Bakanlığın yaşamın olduğu her noktada bulunduklarına dikkati çekerek insanların yaşam kalitesini yükselttiklerini söyledi.

Ulaştırma ve altyapı projelerinin bir akarsu gibi gittiği yere canlılık getirdiğini ifade eden Karaismailoğlu, son 19 yılda Türkiye'de tüm dünyanın dikkatini çekecek şekilde ulaştırma ve altyapıda çok büyük atılımlar ve devrim gibi işler yapıldığına işaret etti.

Karaismailoğlu, projelerin sonucunda üretimdeki, istihdamdaki ve ekonomideki gelişmelerin, Türkiye'de çok pozitif etki yarattığını vurgulayarak şöyle devam etti:

"Ülkemizin son yıllarda büyümesinde dünyanın en büyük rakamlarına ulaşması, ticaret hacmini 200 milyar doların üzerine çıkarması güçlü bir ulaştırma altyapısı sayesinde oluyor. Vatandaşlarımızın yaşamına konfor katıyoruz. Yaptığımız işlerle gurur duyuyoruz ama sorumluluklarımızın bilincindeyiz. Aslında 700 bin kişilik bir çalışma ordumuz var, ülkemizin geleceğine önemli katkılar sağlıyorlar. Son 19 yılda yaptığımız büyük yatırım tutarı 1 trilyon 130 milyar liranın üzerine çıktı. Bu yatırımın karşılığında da her yıl ülkemize 13,4 milyar dolarlık tasarruf etkisi sağladık."

Üniversitelerin de kendilerine bu anlamda destek olmasının önemini dile getiren Karaismailoğlu, şantiyelerin bir okul olduğu değerlendirmesinde bulundu.

Karaismailoğlu, üniversite sonrası yetişmiş elemana ihtiyaçları duyduklarını belirterek "Şantiyelerimize öğrenci arkadaşlarımızı getirip okulda edindikleri bilgi birikimlerini uygulamalı olarak yerinde görebilmelerine imkan tanınıyor. Bu iş birliği bunların artmasına vesile olacaktır." diye konuştu.

- BAKANLIK ÇALIŞANLARI GAZİ ÜNİVERSİTESİNDE LİSANS ÜSTÜ EĞİTİM ALABİLECEK

Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Musa Yıldız, protokolle, Fen Bilimleri Enstitüsü olarak Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının merkez teşkilatında çalışan personellerine yüksek lisans ve doktora alanında eğitim vermeyi planladıklarını ve asgari şartları çalışan taşıyanlara özel kontenjanlar vereceklerini duyurdu.

Söz konusu protokolle Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Merkez Teşkilatı personelinin, Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsünde yürütülen tezli yüksek lisans, doktora, bütünleşik doktora ile doktora sonrası araştırma etkinlikleri çerçevesinde eğitim alması sağlanacak.

Böylece, Bakanlık tarafından belirlenecek programlarda, giriş koşullarını taşıyan aday çalışanlar, üniversite aracılığıyla en yeni akademik bilgilere ve çalışmalara ulaşma imkanı bulacak.