Bakan Karaismailoğlu: Bu proje sayesinde güvenli bir trafik akışı sağlanacak

AA 26 Mart 2021 Cuma 18:37 - Güncelleme: 26 Mart 2021 Cuma 18:37

Şanlıurfa'daki temaslarını sürdüren Bakan Karaismailoğlu, Viranşehir Belediyesini ziyaret etti, Belediye Başkan Vekili Ahmet Ercan'dan çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Karaismailoğlu daha sonra Ceylanpınar ilçesi ile Mardin'in Kızıltepe ilçesi arasındaki ulaşımı sağlayan yaklaşık 62 kilometrelik yolun temel atma törenine katıldı.

Törende konuşan Karaismailoğlu, Şanlıurfa'da bulunmaktan duydukları memnuniyeti ifade etti.

AK Parti 7. Olağan Büyük Kongresi'ne değinen Karaismailoğlu, kongreden Türkiye için güven ve istikrar mesajı çıktığını söyledi.

Karaismailoğlu, Bakanlık olarak 2003 yılından bugüne ülkenin geleceğe güvenle bakabilmesi ve istikrarın daim kılınması için dev adımlar attıklarını belirterek, tamamlanan pek çok büyük projenin ülkenin dünyanın en önemli ticaret yolları üzerinde bir lojistik güç olmasına imkan tanıdığını kaydetti.

Yepyeni açılımlar için çalışmaya devam ettiklerini vurgulayan Karaismailoğlu, ülkede şu anda 4 binden fazla şantiyede hummalı çalışma yürütüldüğünü aktardı.

Karaismailoğlu, GAP'ın merkezi konumundaki, tarihi ve stratejik öneme sahip Şanlıurfa ile Mardin'in turizminin ve ticaretinin gelişmesi için ulaşım ağının güçlü olması gerektiğine dikkati çekerek, 2003 yılından bu yana bölgenin ulaşım ve iletişim yatırımları için büyük bütçe aktarıldığını dile getirdi.

- "Yıllık 32 milyon lira tasarruf sağlayacağız"

Şanlıurfa'da 28 kilometre olan bölünmüş yol uzunluğunu 20 kat artırarak 595 kilometreye çıkardıklarını anlatan Karaismailoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şanlıurfa'yı Mardin'e, Gaziantep'e ve Diyarbakır'a bölünmüş yollarla bağladık. Bugün de Şanlıurfa'nın ulaşım ağının gücüne güç katacak iki büyük müjde ile geldik. Bu sabah Çevik Kuvvet Köprülü Kavşağı'nın açılışını yaparak Şanlıurfa'nın şehir içi trafiğine nefes aldıracak bir projeye imza attık. Günlük ortalama 20 binin üstünde aracın geçtiği bu noktada dur-kalk bekleme sürelerini ortadan kaldırdık. Zamandan 31 milyon lira, akaryakıttan 1 milyon lira olmak üzere yıllık toplam 32 milyon lira tasarruf sağlayacağız. Şimdi de Ceylanpınar ile Mardin'in Kızıltepe ilçesini birbirine bağlayan Ceylanpınar-Kızıltepe Yolu'nun temelini atmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Toplam 61,7 kilometre uzunluğunda olan Ceylanpınar-Kızıltepe yolunun proje bedeli 240 milyon lira."

Proje bünyesinde 227 metre uzunluğunda 3 köprü ve 10 kavşak bulunduğunu aktaran Karaismailoğlu, "Bu proje sayesinde mevcut yolun fiziksel ve geometrik standartları yükseltilecek böylece daha konforlu ve güvenli bir trafik akışı sağlanacaktır." diye konuştu.

Karaismailoğlu, temeli atılan yol ile sınır güvenliğinin temini, askeri birliklerin sevkiyatı ve insani yardım faaliyetlerinin sorunsuz olarak sağlanacağı güvenli bir ulaşım koridorunun da oluşturulacağını belirtti.

Güvenli, hızlı ve kolay ulaşımın ticaret, üretim ve ihracatın en önemli bileşeni olduğunu ifade eden Karaismailoğlu, şunları kaydetti:

"GAP Projesi'nin faaliyete geçmesiyle Şanlıurfa'nın da üretkenliği, bereketi artmıştır. Şimdi Şanlıurfa'nın alın terini ve emeğini, yollarımızla, köprülerimizle, raylarımızla dünyaya taşıma zamanıdır. Yaptığımız ulaşım yatırımları sayesinde tarım ürünlerimizin yurt içi ve yurt dışı pazarlarına dağıtımını sağlayarak bölgemizin ekonomik büyümesine önemli bir katkı yapacağız. İnşallah daha nice projeler ve yeniliklerle Şanlıurfa ve Mardin'in imarına ve inşasına devam edeceğiz."

Konuşmaların ardından Bakan Karaismailoğlu, Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Mardin Valisi Mahmut Demirtaş, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, AK Parti Şanlıurfa milletvekilleri Zemzem Gülender Açanal, Ahmet Akay, Mehmet Ali Cevheri, Halil Özşavlı, AK Parti Şanlıurfa İl Başkanı Abdurrahman Kırıkçı, AK Parti Mardin İl Başkanı Faruk Kılıç ve diğer ilgililerle Ceylanpınar-Kızıltepe yolunun temelini attı.