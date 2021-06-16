Bakan Karaismailoğlu: Bütünsel kalkınmayı sağlamak için durmaksızın çalışıyoruz

AA 16 Haziran 2021 Çarşamba 12:45 - Güncelleme: 16 Haziran 2021 Çarşamba 12:45

Temaslarda bulunmak amacıyla Mardin'e gelen Bakan Karaismailoğlu, Valiliği ziyaret ederek, Vali Mahmut Demirtaş ile görüştü.

Daha sonra AK Parti İl Başkanlığında partililerle bir araya gelen Karaismailoğlu, burada yaptığı konuşmada, doğunun incisi, kadim geçmişiyle tüm dünyanın göz bebeği olan Mardin'de bir dizi ziyaret gerçekleştirmek ve bölgenin daha hızlı kalkınmasına katkı sunacak, sürücülerin seyir güvenliğini artıracak, çevre iller ile bölge halkın ticaretine değer katacak Mardin-Midyat kara yolunun temel atma töreni vesilesiyle bir arada olduklarını söyledi.

Bakanlık olarak Türkiye'nin dört bir yanında ulaşım ve haberleşme alanında önemli yatırımlar ve altyapı projelerini hayata geçirdiklerini, temellerini attıklarını bildiren Karaismailoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde, bakanlığın bütün personelinin güçlü azim ve motivasyonuyla bağımsız ve milli ekonomi hedefini destekleyen bütünsel kalkınmayı sağlamak için durmaksızın çalıştıklarını belirtti.

AK Parti hükümetleri döneminde bakanlıkları tarafından gerçekleştirilen yatırımlar sonucunda ülkenin katettiği gelişmeyi görmenin kendilerini mutlu ettiğini ve daha fazlasını yapmak için cesaretlendirdiğini vurgulayan Karaismailoğlu, milletin verdiği yetkiyle bugün Türkiye'yi dünyanın lider lojistik güçlerinden biri haline getirmek için kara yolları ve hava yollarında katettikleri gelişmeyi, demir yolları ve deniz yollarında da sağladıklarını kaydetti.

Bakan Adil Karaismailoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Açılışını gerçekleştirdiğimiz Filyos Limanı ve çalışmaların sürdüğü Rize İyidere Lojistik Limanı ile Doğu-Batı ve Kuzey-Güney ekseninde oluşturacağımız orta koridor ile Türkiye yeni, küresel bir lojistik üs haline dönüşecek. Kanal İstanbul ile birlikte, orta koridor hedefimiz daha da güçlenecek. Küresel bir vizyonla attığımız bu adımların olmazsa olmazı ise her ilimizde gerçekleştirdiğimiz yatırımlarla bütünsel kalkınmamızın hayata geçirilmesidir."

- "MARDİN, 2003 YILINA KADAR HAK ETTİĞİ HİZMETLERDEN UZAK BIRAKILMIŞTIR"

Mardin'e gerçekleştirdikleri ve gerçekleştirmeyi planladıkları her yatırımın da bölge ve ülke açısından önemli olduğunu dile getiren Karaismailoğlu, kentin, engin bir denizi andıran Mezopotamya Ovası'nın kıyısında, dağ yamacına yerleşmiş mücevher gibi duran eşsiz bir şehir olduğunu anlattı.

Birbiriyle iç içe geçmiş camileri, kiliseleri, medreseleri ve manastırları ile Mardin'in, her daim barış ve hoşgörünün, ilim ve hikmetin ana vatanı olduğunu belirten Karaismailoğlu, kentin farklı dillerden, dinlerden ve mezheplerden insanların buluştuğu, kültürlerin kaynaştığı, maneviyatı gelişmiş bambaşka bir coğrafya olduğunu vurguladı.

"Telkari ustaları, bakır ustaları, taş ustaları, adeta nakış nakış işlemişler bu kenti. Ancak, ne yazık ki çok kültürlü yaşamı ve maneviyatıyla yalnızca bizlerin değil, dünyanın göz bebeği kadim Mardin, 2003 yılına kadar hak ettiği hizmetlerden uzak bırakılmıştır." ifadesini kullanan Karaismailoğlu, Mardinlilerin son 19 yılda, AK Parti'nin hizmet siyaseti ile tanışana kadar bu zenginliklerinden faydalanamadığını gördüklerini aktardı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, şöyle devam etti:

"Mardin'e tarihi varlıkları nedeniyle zamanın durduğu şehir diyorlar. AK Parti hükümetleri yönetime gelene kadar yatırım namına tek bir çivi dahi çakılmamış. Biz de Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde tüm Türkiye'yi olduğu gibi Mardin'i de bayındır kılmanın, geleceğe taşımanın derdine düştük. Son 19 yılda Mardin fersah fersah yol aldı. Mardin bizim için çok önemli. Mardin hazır bir yay gibi. Harekete geçmesi için bir dokun yeter. Bu noktada bugüne kadar sadece bakanlık olarak Mardin'in ulaşım ve iletişim altyapısı için yaklaşık 4 milyar lira yatırım gerçekleştirdik. 2003'te sadece 28 kilometre bölünmüş yolu varken, 235 kilometre daha inşa ederek toplamda 263 kilometreye ulaştık. Şehrimizi, Şanlıurfa'ya, Diyarbakır'a, Şırnak'a ve Batman'a bölünmüş yollar ile bağladık. Sadece 20 kilometre BSK'li yolu var iken, 363 kilometre daha bitümlü sıcak kaplama yaparak toplamda 383 kilometreye çıkardık. Mardin'i daha güvenli ve konforlu yollarla tanıştırdık."

- "MARDİN'İN ULAŞIM AĞI GÜÇLENDİRİLDİ"

Mardin-Midyat kara yolunun yapımına başladıklarını bildiren Karaismailoğlu, fiziksel ve geometrik standartları yükselterek, Mardin ile Midyat arasında çok daha güvenli ve konforlu bir ulaşım imkanı tesis edeceklerini, kesintisiz ve daha hızlı bir trafik akışı sağlayacaklarını belirtti.

Projenin tamamlanmasıyla, zamandan 23,7 milyon lira, akaryakıttan 10 milyon lira olmak üzere yıllık toplam 33,7 milyon lira tasarruf sağlayacaklarını vurgulayan Karaismailoğlu, Mardin'in sadece kara yollarını değil, diğer tüm modlardaki ulaşım ağlarını da güçlendirdiklerine dikkati çekti.

Mardin Havalimanı'nın pistini ve terminal binasını büyüttüklerini, 2003'te 19 bin olan yolcu sayısını, 2020'de 398 bine yükselttiklerini anlatan Karaismailoğlu, şunları kaydetti:

"Bizim Mardin'e verilmiş bir sözümüz var. Yola, 'En büyük sevincimiz vatandaşımızın duyacağı mutluluktur' diye çıktık. Mardin ve ilçelerinin geleceği için yaptığımız ve yapacağımız hizmetlerde bizim için yorgunluk yok. Bugüne kadar Mardin için hiç durmadık bundan sonra da durmayacağız. Mardin ve ilçeleri için AK kadrolar olarak birlikte harcayacak daha çok mesaimiz var. Biz, hizmet için siyaset yapıyoruz ki, şehirlerimiz gelişsin, ülkemiz gelişsin, vatandaşlarımız geleceğe güvenle bakabilsin. Ancak, siyaseti millet için yapmıyorsanız, ülkenizin, milletinizin geleceğini değil, kendi menfaatinizi düşünüyorsanız, AK Parti'nin yakaladığı başarıyı gerçekleştiremezsiniz. Ülkesine hizmet etme aşkıyla yanıp tutuşmayan, milletin derdi ile dertlenmeyen bu yolda yürüyemez."

Bakan Karaismailoğlu, "Partimizin temelini hizmet için çalışan arkadaşlarımız, kardeşlerimiz yani sizler oluşturuyorsunuz. Sizlere Türkiye'nin aydınlık geleceğini inşa etmek için büyük görevler düşüyor, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde toplumun tüm kesimlerinde oluşan birlik, beraberlik ve barış ortamını her daim diri tutmalıyız. Ülkemizin bugüne kadar kazandıklarını, yükseldiği konumu en doğru ve etkili şekilde korumalı, görmeyen gözlere göstermeli, duymayan kulaklara duyurmalıyız." diye konuştu.

Ziyaretlerde, AK Parti milletvekilleri Rümeysa Kadak, Şeyhmus Dinçel, Cengiz Demirkaya ve Ceyda Bölünmez Çankırı, AK Parti MKYK Üyesi Orhan Miroğlu ve AK Parti İl Başkanı Faruk Kılıç da yer aldı.

