Bakan Karaismailoğlu: Çukurova Bölgesel Havalimanı'nın pist çalışmasının üzerindeyiz
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu: '(Çukurova Bölgesel Havalimanı) Çukurova bölgesine, saygıdeğer vatandaşlarımıza, milletimize yakışır bir havalimanı yapmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Bütün çalışmalar hızlı bir şekilde devam ediyor. Şu an pist çalışmasının üzerindeyiz. İnşallah yıl sonuna kadar bütün altyapı çalışmalarımızı tamamlayacağız. Yine havalimanı bağlantı yollarıyla ilgili çalışmalar da hızlı bir şekilde devam ediyor. Önümüzdeki yılın başlarında havalimanı yol bağlantılarını da bitirmiş olacağız.'
05 Temmuz 2020 Pazar 12:24 - Güncelleme: 05 Temmuz 2020 Pazar 12:24