Bakan Karaismailoğlu: Demirkapı Tüneli ile iç kesimleri ve güney hattı arasındaki bağlantı kuvvetlenecek

AA 7 Ocak 2022 Cuma 17:26 - Güncelleme: 7 Ocak 2022 Cuma 17:26

Karaismailoğlu, Antalya'yı Konya'ya ve iç kesimlere bağlayan kuzey-güney aksı konumundaki Antalya-Manavgat Ayrımı-Taşağıl-Derebucak Yolu güzergahında inşa edilen Demirkapı Tüneli'nde gerçekleştirilen ışık görme töreninde konuştu. Karaismailoğlu, tüneldeki kazı çalışmalarını tamamladıklarını belirtti.

Çalışmalarının amacının üstün bir hizmet anlayışıyla, ticareti, turizmi daha da güçlendirmek olduğunu belirten Karaismailoğlu, Türkiye'de milletin efendi, siyasi iktidarın hizmetçi olduğunu hiçbir zaman akıllarından çıkarmadıklarını bildirdi.

AK Parti hükûmetleri döneminde Antalya'nın ulaşım ve iletişimi için yap-işlet-devret projeleri dahil olmak üzere toplamda 23 milyar liraya yakın yatırım yaptıkları bilgisini veren Karaismailoğlu, kentte 2003 yılında 197 kilometre olan bölünmüş yolu 676 kilometreye çıkardıklarını, sıcak kaplamalı yol uzunluğunu da 922 kilometreye yükselttiklerini vurguladı.

Antalya'da 19 yılda 322 kilometre tek yol yapımı ve iyileştirmesi gerçekleştirdiklerine dikkati çeken Karaismailoğlu, "15'i tek tüp 5'i de çift tüp olmak üzere toplamda 21 bin 473 metre tünel yaptık. Antalya'ya toplam uzunlukları 17 bin 753 metreyi bulan tam 154 köprü inşa ettik. Geçit vermez dağları tünellerle, derin vadileri de köprülerle ve viyadüklerle aştık. Antalya Batı ve Kuzey Çevre yolu ile birlikte Alanya Doğu Çevre Yollarını yaptık. Doğu Akdeniz Sahil Yolu'nu 140 dakika ve 43 kilometre kısalttığımız güzergahta artan sürüş güvenliğinin yanı sıra Antalya'nın Mersin Limanı'na erişimini hem kısalttık hem de kolaylaştırdık." dedi.

Antalya'da devam eden 14 kara yolu yatırımının toplam bütçe büyüklüğünün 7 milyon 500 milyon lirayı bulduğunu aktaran Karaismailoğlu, "Bu yatırımlarımızla Antalya'nın bütünsel kalkınmasını sağlarken şehrimizi sürüş güvenliği yüksek bir turizm cennetine dönüştürdük. Islah edilen, çift yönlü ulaşımı gelişen, virajları azalan, mesafeleri kısalan, tünelli yollarımızla Antalya'nın 80 ile karadan bağlantısını konforlu, hızlı ve güvenli hâle getirdik." diye konuştu.

- "Yollarımızla ülkemizdeki iş gücünde yaklaşık 315 milyon saat tasarruf sağladık"

Son 20 yılda Türkiye'deki araç sayısının yüzde 170, taşıt hareketliliğinin de yüzde 180 artmasına rağmen kazalardaki can kaybının yüzde 81 oranında azaldığını aktaran Karaismailoğlu şöyle konuştu:

"Ülke genelinde yaptığımız bölünmüş yollar sayesinde yıllık 21 milyar liralık tasarruf sağlıyoruz. 4,5 milyon ton karbon emisyonu azalması gerçekleşti. Yollarımız geçtikleri yerlerdeki üretim, istihdam ve ticareti geliştirdi. Yollarımızla ülkemizdeki iş gücünde yaklaşık 315 milyon saat tasarruf sağladık. Bunun rakamsal karşılığı 12 milyar 965 milyon liradır. Bütün bu başarılar halkına güvenen, halkından güven alan ve ülkeye gönül verenlerin işidir."

Türkiye'de 19 yılda ulaşım ve iletişim yatırımları için yaklaşık 1 trilyon 145 milyar liralık harcama gerçekleştirdiklerini dile getiren Karaismailoğlu, "Bu yatırımlarımız içinde yaklaşık 698 milyar lira ile ilk sırayı kara yolu yatırımlarımız alıyor. Ulaşım ve lojistik master planımız doğrultusunda planlı yatırımlarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Cumhuriyetimizin 100. kuruluş yıldönümüne kadar bölünmüş yol uzunluğumuzu 29 bin 500 kilometreye, tünel uzunluğumuzu 720 kilometreye, köprü ve viyadük uzunluğumuzu 771 kilometreye, otoyol uzunluğumuzu da 3 bin 841 kilometreye çıkaracağız." ifadesini kullandı.

Demirkapı Tüneli'nde tüm kazı işlerini bitirdiklerini aktaran Karaismailoğlu şunları kaydetti:

"Demirkapı Tüneli ve bağlantı yollarının tamamlanmasıyla, ülkemizin iç kesimleri ile güney hattı arasındaki bağlantı kuvvetlenecek. Tünelin de içinde yer aldığı yol projemiz, toplamda 67 kilometrelik kara yolu hattının 34 kilometresini kapsıyor. Projenin toplam maliyeti 1 milyar 500 milyon liradır. Projeyi bu yıl sonunda tamamlayarak halkımızın hizmetine sunmayı hedefledik. Projemiz tamamlandığında Antalya-Konya arasındaki mesafe 30 kilometre daha kısalacak. Zamandan 30 milyon lira, akaryakıttan 6,5 milyon lira olmak üzere, yıllık toplam 36,5 milyon lira tasarruf sağlayacağız. Ayrıca, karbon salınımı 2 bin 535 ton azalacaktır. Yolumuz hizmete açıldığında, turizm faaliyetleri ile birlikte, endüstriyel ürünlerin iç ve dış pazarlara ulaşması çok daha kolaylaşacak. Yol ve tünelimiz bölgeye canlılık katacak, bolluk ve bereket getirecektir."

Ulaşım ve altyapı projelerinin yalnızca teknik projeler, mühendislik çalışmalar olmadığını söyleyen Karaismailoğlu, bunların istihdam, ticaret, eğitim ve sosyal yaşam için taşıyıcı konumda olduğuna işaret etti.

Ulaşım ve altyapı projelerinin milletin layık olduğu biçimde yaşamasının önündeki engellerin kaldırılması anlamına geldiğini vurgulayan Karaismailoğlu, bu anlamda 2022 yılında da yatırımlarına hız kesmeden devam edeceklerini söyledi.

Bakan Karaismailoğlu törenin ardından AK Parti İbradı İlçe Başkanlığı ile Akseki Belediyesini ziyaret etti.



- Tünel

Antalya-Manavgat Ayrımı–Taşağıl–Derebucak Yolu güzergahında inşa edilen Demirkapı Tüneli 5 kilometre uzunluğa sahip.

Çift tüplü inşa edilen tünel, taşıt trafiğine 2x2 şeritli, bitümlü sıcak karışım kaplamalı bölünmüş yol standardında hizmet verecek.