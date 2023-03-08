İSTANBUL 17°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
8 Mart 2023 Çarşamba / 16 Saban 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,9351
  • EURO
    19,9648
  • ALTIN
    1104.7
  • BIST100
    5356.25
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Bakan Karaismailoğlu, deprem bölgesinde ziyaretlerde bulundu
Güncel

Bakan Karaismailoğlu, deprem bölgesinde ziyaretlerde bulundu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen Malatya'da ziyaretler gerçekleştirdi.

AA8 Mart 2023 Çarşamba 15:31 - Güncelleme:
Bakan Karaismailoğlu, deprem bölgesinde ziyaretlerde bulundu
ABONE OL

Kente gelen Karaismailoğlu, ilk olarak Malatya Şeker Fabrikasında kurulu çadır kentte ziyaretler yaptı. Burada çocuklara hediye veren Karaismailoğlu, çadırların içine girerek bir süre depremzedelerle sohbet etti. Vatandaşların durumunu soran Karaismailoğlu, daha sonra Malatya Tren Garı önünde vatandaşlarla bir araya gelerek taleplerini dinledi.

Ziyaretlerini Akçadağ ilçesindeki Akçadağ Kriz Merkezi ile sürdüren Karaismailoğlu, yetkililerden bilgi aldı. Esnafını da ziyaret eden Karaismailoğlu, kıyafet almak için giyim mağazasına gelen yaşlı kadına etek ve kazak hediye etti.

Askerin yemek dağıtım noktasını da ziyarette bulunan Karaismailoğlu, bir kahvehanede sohbet ettiği vatandaşlara yapılan çalışmaları anlattı.

Karaismailoğlu'na ziyaretlerinde, Malatya Valisi Hulusi Şahin, AK Parti Malatya milletvekilleri Bülent Tüfenkci ile Öznur Çalık, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan da eşlik etti.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.