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Bakan Karaismailoğlu: Devlet olarak onların afet nedeniyle yaşadığı mağduriyeti gidermek için buradayız

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, sel felaketinin yaşandığı Sinop'un Türkeli ilçesinde incelemelerini sürdürdü. Karaismailoğlu, Türkeli sahil geçişini sağlayacak köprüyü de inceledi.

AA26 Ağustos 2021 Perşembe 14:10 - Güncelleme: 26 Ağustos 2021 Perşembe 14:10
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Karaismailoğlu, beraberindeki heyetle ilçedeki pazar esnafını ziyaret etti.

Daha sonra Düzler köyü Yılanlık mevkisinde selde yıkılan köprünün yerine 1800'lük borularla yapılan geçici köprü ile selde zarar gören, temizlik ve zemin çalışmaları yapılan Yılanlık Camisi'nde incelemelerde bulunan Karaismailoğlu, sel sularından etkilenen bazı apartmanları da inceleyip çalışmalar hakkında bilgi aldı.

İlçe merkezindeki esnafı ziyaret ederek vatandaşların taleplerini dinleyen Karaismailoğlu, "Biz vatandaşımızın yanındayız. Devlet olarak onların afet nedeniyle yaşadığı mağduriyeti gidermek için buradayız. El birliği ile afetin izlerini ortadan kaldırıyoruz." dedi.

Karaismailoğlu, Türkeli sahil geçişini sağlayacak köprüyü de inceledi.

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