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Bakan Karaismailoğlu, Elbistan'da afetzedeler ile bir araya geldi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 6 Şubat'taki 7,6 büyüklüğündeki ikinci depremin merkez üssü Elbistan'da, çadır ve konteyner kentlerde kalan afetzedelerle bir araya geldi.

AA31 Mart 2023 Cuma 17:54 - Güncelleme:
Bakan Karaismailoğlu, Elbistan'da afetzedeler ile bir araya geldi
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Cumhuriyet Mahallesi'ndeki Kardeş Şehir Geçici Konaklama Merkezi'ndeki konteyner kente giden Karaismailoğlu, çocukların yoğun ilgisiyle karşılaştı.

Karaismailoğlu ile beraberindeki AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal, çocukların bisiklet taleplerini geri çevirmedi. Karaismailoğlu, bazı çocuklarla özçekim de yaptı.

Bazı konteynerlere girerek vatandaşların taleplerini dinleyen Karaismailoğlu, daha sonra çocuklara hediye dağıttı.

Pınarbaşı Mahallesi'ndeki çadır kenti de ziyaret eden Karaismailoğlu, depremzedelerin taleplerini dinledi. Karaismailoğlu, burada T3 Vakfı çocuk oyun ve etkinlik çadırında çocuklarla vakit geçirdi.

Bakan Karaismailoğlu'na ziyaretlerinde bölgede koordinatör vali olarak görevlendirilen Bilecik Valisi Kemal Kızılkaya ve AK Parti İl Başkanı Fırat Görgel de eşlik etti.

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