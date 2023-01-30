Bakan Karaismailoğlu, İstanbul Havalimanı metrosunda yolculuk etti

Bakan Karaismailoğlu, sabah erken saatlerde Gayrettepe metro istasyonundaki çalışmaları inceledi. Oradan Mecidiyeköy-Mahmutbey metro hattı ile Kağıthane metrosuna aktarma yapan Karaismailoğlu, açılışı geçen günlerde yapılan metroya bindi.

İstanbul Havalimanı metrosu ile seyahat eden Karaismailoğlu, metroda yolcularla sohbet etti. Yolculuğun ardından Karaismailoğlu, İstanbul Havalimanı'nda basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Gayrettepe metro istasyonundaki çalışmaları incelediğini anlatan Karaismailoğlu şu bilgileri verdi:

"Bu hattımızın devamı olan Kağıthane-Gayrettepe arası 3,5 kilometre, fazla zaman geçirmeden önümüzdeki aylarda burayı da hizmete açarak 34 kilometreyi 37,4 kilometreye çıkaracağız. Kağıthane İstanbul Havalimanı metromuzu açalı 1 haftayı geçti. Dünyanın en iyi ve en yoğun havalimanına, Türkiye'nin en hızlı metrosu ve dünyanın en kaliteli metrosuyla hizmet ettik. Bütün vatandaşlarımızın gururla tercih ettiği bir sistem oldu.

Bağlantıları da bitirdiğimizde toplamda 69 kilometreye çıkacak devasa bir şehir içi metrodan bahsediyoruz. Yıl sonuna ulaştığımızda burası Gayrettepe'den, İstanbul Havalimanı üzerinden, Arnavutköy, Başakşehir, Küçükçekmece ve Marmaray olmak üzere toplamda 69 kilometreye uzayacağımız devasa bir şehir içi metro hattı olacak.



Hatta Küçükçekmece-Marmara İstasyonu'ndan 80 kilometre uzunluğundaki Marmaray'ı da eklerseniz yaklaşık 150 kilometre uzunluğunda İstanbul'un tam bir şehir içi toplu taşıma omurgası olacak bir hattan bahsediyoruz. Bunlar puzzle'ın birer parçaları gibi üstüne ekleyerek devam ediyoruz."

- "İSTANBUL'U KURTARACAK OLAN BU BÜYÜK ALTYAPI YATIRIMLARIDIR"

Yapımı süren hatlarla ilgili bilgi veren Karaismailoğlu, 69 kilometrelik ring tamamlandığında Başakşehir'deki Arnavutköy'deki bir vatandaşın, Beşiktaş, Mecidiyeköy, Şişli Gayrettepe'ye de metro konforunda ulaşma imkanı bulacağını söyledi.

Bakan Karaismailoğlu şöyle devam etti:

"Bu da gelişen, büyüyen hareketi artan İstanbul için hakikaten çok kıymetli bir iş. İstanbul'u kurtaracak olan bu şekilde bu büyük altyapı yatırımlarıdır. Bizler de bakanlık olarak İstanbul'un dört tarafını böyle kaliteli ulaşım ağlarıyla ölmeye devam edeceğiz. İstanbul Havalimanı dünyanın göz bebeği ve dünyanın transit merkezi. Geçen yıl 65 milyon yolcuya hizmet vermişti, inşallah bu yıl 70 milyonu da geçeceğiz İstanbul Havalimanı'nda.



Aynı şekilde Sabiha Gökçen Havalimanı da buna paralel olarak büyüyor. Orası da 30 milyon yolcuyu bulmuştu, önümüzdeki yıl 30 milyonu çok daha geçecek. Yani İstanbul'da her yönüyle hareketlilik artıyor ve büyüyor. İstanbul'da bakanlık olarak, AK Parti hükümetleri olarak çok büyük yatırımlar yaptık.

Bu yatırımlar İstanbul'un önünü açtı. İstanbul hakikaten dünyanın sayılı kentlerinden biri ve göz bebeği İstanbul bütün dünyaya bu şekilde hizmet vermeye devam ediyor. Bu yatırımlar İstanbul'un önünü açıyor, aslında Türkiye'nin de önünü açıyor, bunlar artarak devam edecek.



Burada kaliteli bir işletme yaparak, kaliteli bir hizmet vererek bu konforu daha da artıracağız. O yüzden Kağıthane-İstanbul Havalimanı metro hattında, 34 kilometreyle dünyanın en kaliteli işlerinin yapıldığı bir metro hattı olarak, vatandaşlarımız gururla seyahat ediyorlar. Bütün dünyaya örnek olarak örnek olabilecek bir projeyi bitirdik. "

- "İSTANBUL HAVALİMANI'NI METROYLA BULUŞTURDUK, ÖNÜMÜZDEKİ YILLARDA HIZLI TRENLERDE BULUŞTURACAĞIZ"

Tüm Türkiye genelinde raylı sistemler konusunda önemli yatırım yaptıklarını ve yapmaya devam edeceklerini bildiren Karaismailoğlu, "Şu anda Türkiye genelindeki raylı sistemlerde 27 milyar dolarlık bir yatırımdan bahsediyoruz. Şehir içi metrolarda olduğu gibi şehirler arasında da şu anda 4 bin 200 kilometre hızlı tren ağımızda hummalı bir çalışma var. Onların da meyvelerimizi önümüzdeki günlerde tamamlayacağız. Hatlarımızı bir bir bitireceğiz. Yine İstanbul Havalimanı'nı metroyla buluşturduk, önümüzdeki yıllarda hızlı trenlerde buluşturacağız. Yani burası, dört başı mamur bir ulaşım kenti oluyor İstanbul." bilgisini verdi.

Karaismailoğlu, bakanlığın bu alanda özveriyle çalıştığına işaret ederek, bu yatırımları İstanbullularla buluşturduklarını aktararak "Bazıları çok konuşur ama hiçbir işe yaramazlar. Bizler, yollar köprüler, tüneller, metrolar, hızlı trenler yapıp vatandaşımıza iş oluyoruz, aş oluyoruz ve Türkiye'nin önünü açıyoruz bu yatırımlarla. O yüzden Türkiye'nin her bir tarafında 5 bin şantiyede 700 bin tane çalışma arkadaşımızla emek vermeye devam ediyoruz." dedi.

- "ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE ÇOK DAHA GÜZEL İŞLER BİZLERİ BEKLİYOR"

Türkiye genelinde yakın zamanda açılışı yapılacak projeler hakkında bilgi veren Karaismailoğlu, Türkiye'de çok büyük bir canlılık olduğunu, memlekette çok güzel işlerin yapıldığını dile getirdi.

Bakan Karaismailoğlu, "En büyük kazançlarımızdan bir tanesi de bu kazandığımız bilgi, beceri ve tecrübeyle Türkiye'nin mühendislik alanındaki ve müteahhitlik alanındaki, yapım işlerindeki bu büyük bilgi becerisi artık dünyaya ihraç edilmeye başladı. O da bizim en büyük kazançlarımızdan bir tanesi. Bu da artarak devam edecek. Önümüzdeki günlerde de çok daha güzel işler bizleri bekliyor." diye konuştu.