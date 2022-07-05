Bakan Karaismailoğlu: Lojistikte hem bölgesel hem de küresel bir üs olmayı hedefliyoruz

İSTANBUL (AA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Orta Koridor'da ticaretin geliştirilmesi ve hattın etkinliğinin artırılması için üzerlerine ciddi sorumluluklar düştüğünü belirterek, "Öncelikle demir yolu ile taşınan yük hacminin geliştirilmesi için maliyetlerin düşürülerek rekabet gücünün yükseltilmesi amaçlarımızdan biridir. 2053 yılı hedefimiz, demir yolu ile taşınan yük miktarını yıllık 38 milyon tondan 440 milyon tona çıkarmaktır." dedi.

Karaismailoğlu, Türkiye, Bulgaristan, Macaristan ve Sırbistan Dörtlü Bakanlar Koordinasyon Konseyi ilk toplantısı ve protokol imza töreninde yaptığı konuşmada, amaçlarının, dünyanın geleceğine etki edecek "yeşil ulaşım" için planları değerlendirmek, ulaşımda erişilebilirlikteki engelleri kaldırmak, daha etkin ve verimli bir ulaştırma ağı kurmak olduğunu söyledi.

Yaptıkları görüşmelerin iş birliklerinin artırılması açısından verimli geçtiğini aktaran Karaismailoğlu, buluşmalarının en önemli sonucunun, ulaştırmadan sorumlu bakanlar olarak Bulgaristan-Macaristan-Sırbistan-Türkiye Dörtlü Bakanlar Koordinasyon Konseyi'nin teşekkül etmesi ve ilk toplantısının gerçekleştirilmesi olduğunu vurguladı.

Konsey üyesi dört ülke olarak, ilişkilerini ulaştırmanın her alanında geliştirmeye büyük önem verdiklerini dile getiren Karaismailoğlu, şunları kaydetti:

"Konsey, iş birliğimizin tüm bölgelerin yararına olacak biçimde pekiştirilmesi yolunda kıymetli bir işlevi yerine getirecektir. Bildiğiniz gibi Türkiye, Asya ile Avrupa arasında gerçekleşen taşımacılık açısından stratejik bir noktada. Sadece Çin ve Avrupa arasındaki ticaret hacminde yaşanan artış bile, ülkelerimizin sahip olduğu pozisyonun önemine dikkati çekmektedir. Bildiğiniz üzere uluslararası ulaşım koridorları ele alındığında, Orta Koridor, mesafe ve süre açısından güçlü bir alternatife dönüştü.



Bunu somut bir örnekle açıklamak gerekirse; Çin'den Avrupa'ya giden bir yük treni, Rusya Kuzey Ticaret Yolu'nu tercih ederse, 10 bin kilometreyi en az 20 günde kat ediyor. Gemiyle Süveyş Kanalı üzerinden Güney Koridoru tercih ederse 20 bin kilometre seyrederek ancak 45 ile 60 günde Avrupa'ya ulaşabilmektedir. Ancak aynı tren, Orta Koridor ve Türkiye üzerinden ise 7 bin kilometreyi 12 günde kat etmektedir. Sadece bu rakamlar Orta Koridor'un küresel ticarette, Asya ve Avrupa arasında ne kadar avantajlı ve güvenli olduğunu gözler önüne sermektedir."

- "LOJİSTİKTE HEM BÖLGESEL HEM DE KÜRESEL BİR ÜS OLMAYI HEDEFLİYORUZ"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, şubat ayından bu yana yaşanan Rusya-Ukrayna Savaşı'nın Kuzey Koridor'u sıkıntıya soktuğunu, Güney Koridorunun rotasının ise güzergahına göre hem maliyetli hem de süre anlamında dezavantajlı kaldığını aktararak, ayrıca Mart 2021'de Malezya'dan Hollanda'nın Rotterdam kentine giden Ever Given adlı geminin kazaya uğrayarak Süveyş Kanalı'nı tıkamasının da hala hafızalarında olduğunu söyledi.

Karaismailoğlu, "Bölgemizdeki Asya-Avrupa dış ticaret ağlarının merkezinde olmamız hususlarını dikkate alarak lojistikte hem bölgesel hem de küresel bir üs olmayı hedefliyoruz. Hükumetimiz de büyük ekonomilerin can damarları olan ulaştırma ve haberleşme altyapılarının gelişimine özel önem vermektedir. Orta Koridor'da ticaretin geliştirilmesi ve hattın etkinliğinin artırılması için üzerimize ciddi sorumluluklar düşmektedir.



Öncelikle demir yolu ile taşınan yük hacminin geliştirilmesi için maliyetlerin düşürülerek rekabet gücünün yükseltilmesi amaçlarımızdan biridir. 2053 yılı hedefimiz, demir yolu ile taşınan yük miktarını yıllık 38 milyon tondan 440 milyon tona çıkarmaktır." diye konuştu.

Geçen hafta Azerbaycan, Kazakistan ve Türkiye'nin Dışişleri ve Ulaştırma Bakanları olarak bir araya geldiklerini hatırlatan Karaismailoğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Türkiye'nin önerisiyle üç ülke arasında ulaştırma alanında iş birliğimizi geliştirmeye ve taşımacılığın artırılmasına yönelik bir çalışma grubu oluşturduk. Somut ve sonucu etkiyecek çalışma konularını belirledik. Yine malumunuz Azerbaycan, Gürcistan ve Türkiye arasında ulaştırma alanındaki iş birliğinin en belirgin çıktısı olan Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Hattı'nın hayata geçirilmesiydi.



Gördüğünüz üzere, ülkemizin doğusuyla iş birliklerimizi geliştirmeye ve uluslararası ölçekte çözüm odaklı yeni mekanizmalar kurmaya devam ediyoruz. Batı yönünde de önemli ve etkin faaliyet yürütecek bir konseyin kuruluşuna ev sahipliği yaparak cazibe merkezi haline gelen Orta Koridor'un gelişiminde her gün yeni bir adım atıyoruz."

- "BİR YERDE NİYET VARSA, İNANÇ VARSA, İMKAN DA MUHAKKAK BULUNUR"

Bugün ilk toplantısını düzenledikleri Bulgaristan-Macaristan-Sırbistan-Türkiye Dörtlü Bakanlar Koordinasyon Konseyi'nin ilk icraatı olarak da Demiryolu Taşımacılığı Çalışma Grubu'nu oluşturduklarını dile getiren Karaismailoğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bu çalışma grubu, demir yolu alanında Avrupa Yeşil Mutabakatına da uygun başta sürdürülebilir ve yeşil taşımacılık başta olmak üzere demir yolu altyapısının ele alınması dahil pek çok konuda ivedilikle çalışmalarına başlayacak ve sonuçlarını konseye sunacaktır. Böylelikle, dört ülke bakanları olarak teknik düzeyde ele alınan konuların sonuçları üzerinden hızla karar alarak hedeflerimize doğru hızla ilerleyeceğiz.



Ülkemize yaptığımız yatırımları çok boyutlu değerlendirerek, uluslararası ölçekte entegrasyonlarını da planlamaktayız. Bu konsey çerçevesinde yürütülecek çalışmalarla Halkalı-Kapıkule arasındaki hızlı tren hattımız tamamlandığında, Kapıkule'den sonrası için de diğer ülkelerle yük ve yolcu akışında da eşgüdüm sağlayacağız. Biz inanıyoruz ki, bir yerde niyet varsa, inanç varsa, imkan da muhakkak bulunur.



Azim ve kararlılık olduğu müddetçe hiçbir engel aşılamayacak kadar büyük değildir. Bugüne dek uluslararası entegrasyon odaklı yatırımlarımızı başta milletimizin olmak üzere tüm dünyanın hizmetine sunduk. Bundan sonra da aynı kararlılıkla devam edeceğiz. Harcadığımız her kuruşun milletimizin menfaatlerine azami katkı sağlamasının gayreti içerisindeyiz."