Bakan Karaismailoğlu: Muhteşem bir eser

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu katıldığı bir televizyon programında gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Bakan Karaismailoğlu'nun açıklamalarından satır başları:

Bu bölgede havalimanına ihtiyaç vardı. Tamamen Türk mühendisleri ve projeleri ile tamamlandı. Son 20 yılda hava yolu sektöründe ciddi yatırımlar yapıldı. Hava yolu halkın yolu oldu.

Rize - Artvin Havalimanı'nda 100 milyon taş, 5 bin kamyon kullanıldı. Yeni havalimanında büyük uçaklarında inebileceği bir pist yapıldı. Çay bölgenin vazgeçilmezi, projeye de yansıdı.

Karadeniz kıyısında mega bir liman yapacağız.

4 bin 500 kilometrelik demir yolu inşaatı devam ediyor. Demir yolları denizlere kavuşacak. Karadeniz ticari bir göle dönüşüyor.

İstanbul Boğazı'nda sıkıntılar her gün artıyor. Kanal İstanbul tamamen lojistik bir ihtiyaç. Kendi geliriyle finanse edilmesi için çalışılıyor. Karadeniz kıyısına mega bir liman yapacağız.

Karayolunda 7 milyar saat tasarruf sağlıyoruz. Bayramda Osmangazi Köprüsü'nü 65 bin araç kullandı. Bayramda Çanakkale Köprüsü'nden 10 bin araç geçti.

Yap-işlet-devret olmasaydı başka projeler olmazdı. 100 yılda yapılacak projeyi 20 yılda yaptık. Ulaştırma yaptırımların yüzde 20'si yap-işlet-devret ile yapıldı.

İhaleler tamamen kamuya açık ve şeffaf. '5 firma' lafı külliyen yalan. Bu iddialarda bulunanlar ihalelere teklif versin. Sürekli iddiada bulunuyorlar, yalan çıkıyor.



İstanbul'un bütçesi yeter ama hizmete harcanırsa. Lafla peynir gemisi yürümüyor.



Sabiha Gökçen metrosu ağustosta açılıyor. İBB'yi üzülerek seyrediyoruz. İBB kendi kendini engelliyor, hükümet değil. İBB çökmek üzere olan tünelle bile ilgilenmiyor. 103 kilometre metroyu İstanbulluların hizmetine sunacağız.

