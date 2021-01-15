Karaismailoğlu: Türkiye Avrupa, Asya ve Afrika üçgeninin ticari koridorlarına hükmeden lojistik süper güç olmuştur

AA 15 Ocak 2021 Cuma 11:05 - Güncelleme: 15 Ocak 2021 Cuma 11:49

Karaismailoğlu, Hatay Valiliği'ni ziyaretinde yaptığı konuşmada, nice kadim medeniyetin beşiği Antakya'da bulunmaktan memnuniyet duyduğunu söyledi.

Hatay'ın herkesin kalbinde farklı bir yeri olduğunu belirten Karaismailoğlu, "Komşu coğrafyalarımızdan sınırlarımıza kadar uzanan sayısız karanlık el, huzurumuzu ve toplumsal barışımızı hedef alıyor. Ne yazık ki yakın geçmişte pek çok noktada haince terör olaylarına maruz kaldık. Kırıkhan'a, Reyhanlı'ya, Kilis'e de saldırdılar. İnsanımızı, askerlerimizi şehit ettiler. Hamdolsun, o günden bugüne, Cumhurbaşkanımızın iradesi ve güçlü ordumuz sayesinde sınırlarımızın güvenliğini sağladık." diye konuştu.

Karaismailoğlu, bu coğrafyanın "sarsılmaz kalesi" konumunda bulunan Türkiye'ye yönelik emelleri olanların maşalarının, beyhude uğraşlarına bugün de devam ettiğini dile getirdi.

Türkiye Cumhuriyeti'nin ilelebet güçlü ve bağımsız bir ülke olarak varlığını sürdüreceğinin altını çizen Karaismailoğlu, "Bundan hiçbirimizin şüphesi yok. Türkiye, tüm mazlum milletlerin sırtını yasladığı dağ olmaya devam edecek." dedi.

Karaismailoğlu, Türkiye Cumhuriyeti'nin 18 yıldır hem ekonomik hem de siyasi anlamda dünyanın dikkatini çeken bir güç kazandığını aktararak, şöyle devam etti:

"Türkiye, gelecek hedeflerinin gereğini bugünden yerine getirmiş, stratejik adımlarla ekonomik gücünün sürdürülebilirliğini garanti altına almıştır. Türkiye’nin geleceğini inşa ettiğimiz bu tarihi dönemeçte Hatay’da olduğu gibi, memleketin her köşesinde çok sayıda projemiz tamamlanmış ya da sona yaklaşmaktadır. Ülke sathında, kalkınmada eşitliğin sağlanması, ekonomik canlılık ve iş olanaklarının artırılması, yerli ve yabancı yatırımlara uygun ortamın sağlanması için ulaştırma ve haberleşme alanında büyük bir gayret ortaya koyuyoruz. Türkiye bugün bölgesiyle ve dünyayla bağlantılı hale gelmiş, Avrupa, Asya ve Afrika üçgeninin ticari koridorlarına hükmeden bir lojistik süper güç olmuştur."

- 2020 yılı değerlendirmesi

Bakanlığının geçen yıl gerçekleştirdiği çalışmaları değerlendiren Karaismailoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"2020, pandemi koşullarına rağmen ulaştırma ve haberleşme alanında son derece verimli bir yıl olarak geçti. Akıllı otoyollarımızı hizmete açtık. Bölgemizde lojistik iddiamızı perçinleyen Kuzey Marmara Otoyolu'nu tamamladık. Demir yolu reformumuzu başlattık. Çin'e art arda ihracat trenlerimizi yollarken, Avrasya bölgesinin ticari koridorları üzerinde hakimiyetimizi artırdık. TURKSAT 5A uydumuzu fırlatılmaya hazır hale getirdik ve 2021'in ilk günlerinde yörüngesine yolcu ettik. Mavi Vatanımız denizlerimizde, sayısı artan limanlarımız, balıkçı barınaklarımız ve tersanelerimizle faaliyet alanımızı genişlettik. Türk Hava Yolları, tüm olumsuz koşullara rağmen, Avrupa ve dünya ölçeğinde yolcu taşıma ve destinasyon erişimi bakımından üst sıralarda yer aldı. Tüm projelerimizde, yerli ve milli altyapı ve üstyapı ürünlerimizin kullanım oranını artırdık. Cumhurbaşkanımızın önderliğinde, 2023 yılı hedeflerimize koşarken, insan, yük ve veri ulaştırmada, dünya ölçeğinde projelere imza atmaya devam edeceğiz. Bizler, bu tükenmeyen gücümüzü, bitmeyen çalışma azmimizi, insanımızın bize, bizim insanımıza olan inancımızdan alıyoruz. Sizlerin de çok iyi bildiği bir sözümüz var. 'Önce yoldaş sonra yol'. Biz en doğru kişilerle yola çıktık. Milletimizi yoldaş edindik. Onun için artık Türkiye'de halkın dediği oluyor. Milletin 'eğme' dediği başı Allah'a şükür hiç kimse eğemez."

- Amanos Tüneli müjdesi

Karaismailoğlu, kente yapılan yatırımlarla ilgili de bilgi verdi.

Son 18 yılda ulaşım ve iletişim altyapı yatırımlarıyla Hatay'ı yeniden inşa ettiklerini belirten Karaismailoğlu, tüm bunların maliyetinin 6 milyar lira civarında olduğunu dile getirdi.

Karaismailoğlu, Amanos Tüneli projesiyle ilgili, "Özellikle Hatay ve bölgesiyle birlikte dört gözle beklenen en önemli işlerimizden biri Amanos Tüneli. Son birkaç aydır bu projenin üzerinde çok önemle, titizlikle durmaktayız. Bütün Hataylılara, bölgeye, Türkiye'ye bu müjdeyi vermek istiyorum; inşallah en kısa zamanda buraya gelip Amanos Tünelinin temelini atmak için beraber olacağız." diye konuştu.

Hatay'da devam eden 12 projelerinin bulunduğunu anlatan Karaismailoğlu, bugünkü istişarelerle bu projelerin bir an önce bitirilip kente kazandırılması için canla başla çalışacaklarını sözlerine ekledi.