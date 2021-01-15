Bakan Karaismailoğlu müjdeyi verdi: Haziranda gönderilecek

AA 15 Ocak 2021 Cuma 15:46 - Güncelleme: 15 Ocak 2021 Cuma 15:46

Karaismailoğlu, Kırıkhan-Hassa-İslahiye kara yolunda süren iyileştirme çalışmalarıyla ilgili bilgi aldı, daha sonra, vefat eden eski MHP Hatay Milletvekili Mehmet Necmettin Ahrazoğlu'nun cenaze törenine katılarak aileye başsağlığı diledi.

Reyhanlı-Cilvegözü ayrımı ve Reyhanlı-Cilvegözü Sınır Kapısı yolunun Kırıkhan ilçesindeki Kızılkaya şantiyesinde inceleme yapan Karaismailoğlu, yetkililerden çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Karaismailoğlu, burada yaptığı konuşmada, ulaştırma ve altyapıda son 18 yıldır Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde adeta devrim niteliğinde yenilikler ve gelişmeler kaydedildiğini söyledi.

Ulaştırma ve altyapı yatırımları açısından 2020 yılının dolu dolu geçtiğini belirten Karaismailoğlu, şöyle devam etti:

"Adeta ülkemizin gelecek 100 yılını planlıyoruz. Ankara-Niğde Otoyolu, Kuzey Marmara Otoyolu gibi pek çok projeyi bitirdik, vatandaşımızın, milletimizin hizmetine açtık. Tabi her zaman söylediğimiz gibi ulaştırma-altyapı projeleri bir akarsu gibi, gittiği yerlere hareketlilik, canlılık getiriyor, üretimi, istihdamı, turizmi, tarımı geliştiriyor, ülkemiz ekonomisine çok büyük katkılar veriyor. Bizim yaptığımız yatırımlar ilk başta öz kaynak kullandığımız yatırımlar ve yap-işlet yaptığımız projeler, çok kısa zamanda geriye dönüş yapıp zamandan, yakıttan, üretimden kaynaklı gelişmelerle, katkılarla maliyetlerin çok üzerinde ülkemize, milletimize katkıda bulunuyorlar."

Yeni yıla da çok hızlı başladıklarını kaydeden Karaismailoğlu, 2021'in ikinci gününde Kömürhan Köprüsü ile açılışlara başladıklarını hatırlattı.

Karaismailoğlu, ardından TURKSAT 5A uydusunu uzaya fırlattıklarını anımsatarak, "Yıllardır beklenen bir özlemdi, takiplerini yaptık, üretimlerini tamamladık, yine bunu da yeni yılın ilk günlerinde uzaya fırlattık. İnşallah haziran gibi 5B uydumuzu uzaya fırlatacağız. 2022 yılının başlarında yine yerli ve milli uydumuz TURKSAT 6A'yı da uzaya göndereceğiz. Uzayda da varlığımızı, gücümüzü bütün dünyaya iletmiş olduk. Ana vatan, mavi vatan ve uzay vatanda da Türkiye, bütün dünyaya gücünü gösteriyor." dedi.

Karaismailoğlu, Hatay'da da devam eden 12 projenin şantiye ziyaretlerini yaptıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"İnşallah onların da planlamalarını çok değerli Valimiz, milletvekillerimiz ve çok değerli belediye başkanlarımızla istişare ederek öncelik sırasına göre sıralandırıyoruz. Tabi sadece Hatay'ı değil bölgeyi ve Türkiye'yi yakından ilgilendiren Amanos Tüneli ile ilgili de inşallah yakın zamanda ihale işlemlerini bitirip buraya temel atmak için gelmenin ümidini taşıyoruz ve o minvalde işimizi takip ediyoruz. Devamında yine Hatay'ın ihtiyacı olan projeleri de bir bir planlayıp Hataylıların hizmetine sunacağız."