Bakan Karaismailoğlu: Seyahat süremiz kısalırken hızımız da artıyor, seyir emniyetimiz de sağlanıyor

AA 25 Şubat 2022 Cuma 16:18 - Güncelleme: 25 Şubat 2022 Cuma 16:18

Karaismailoğlu, İzmit-Kandıra-Kaynarca Yolu Çubuklubala-Çubukluosmaniye Varyantı açılışında yaptığı konuşmada, AK Parti olarak, milletten aldıkları destekle ülkeyi yönetmeye başladıkları ilk günden bugüne ulaştırma alanındaki altyapı yatırımlarına özel önem verdiklerini söyledi.

Ülkenin kalkınması ve milletin refahının artması için kara, hava, demir ve deniz yolu ile haberleşme yatırımlarını katbekat artırmanın gönül rahatlığını yaşadıklarını dile getiren Karaismailoğlu, son 20 yılda ülkenin, milletin ulaşımı ve iletişimi için 1 trilyon 169 milyar liraya yakın harcama yaptıklarını, bu miktar içinde kara yollarının 711 milyar lirayla ilk sırada yer aldığını ifade etti.

Karaismailoğlu, ulaşım projeleriyle ekonominin büyümesini desteklerken, bütünsel kalkınmanın tesisi için önemli adımlar attıklarını belirtti.

Ulaşım ve Lojistik Master Planı çerçevesinde attıkları adımlarla sadece doğu-batı eksenli değil, kuzey-güney yönlü taşımacılık ve lojistik kabiliyetlerini de güçlendirdiklerine işaret eden Karaismailoğlu, "Ülkemizi Orta Koridorda, küresel lojistik bir süper güç yapma kararlılığımızı, yeni yatırımlarımız ve yatırım hedeflerimizle sürdürüyoruz. Kocaeli'nin de sınırları içinde yer alan Kuzey Marmara Otoyolu, bu anlamda tamamladığımız ve milletimizin hizmetine sunduğumuz önemli bir yatırımımızdır. Çanakkale Zaferi'mizin 107. yıl dönümünde Sayın Cumhurbaşkanımızın katılımıyla 18 Mart'ta açılışını yapacağımız 1915 Çanakkale Köprüsü, bu hedefimizi destekleyen en önemli eserlerimizdendir. 1915 Çanakkale Köprüsü'nün açılışıyla bölgemizi, yükselen Avrasya ve Afrika coğrafyasının ticari kavşak noktası haline dönüştürüyoruz." diye konuştu.

Karaismailoğlu, ülke genelinde katlanarak büyüyen bu yatırımlardan her ilin olduğu gibi Kocaeli'nin de hak ettiği payı aldığını dile getirerek, kentte ulaşım alanında yapılan çalışmaları anlattı.

Şehrin gelişimi için önemli uluslararası ve şehirler arası demir yolu çalışmalarının yanı sıra şehir içi raylı sistem alanında da yatırımlarını sürdürdüklerini vurgulayan Karaismailoğlu, şu bilgileri verdi:

"Gebze-Darıca metro hattında da çalışmalarımız hızlı bir şekilde devam ediyor. İnşaatında yaklaşık yüzde 40 ilerleme kaydettiğimiz projemiz yaklaşık 15,6 kilometre uzunluğunda. Kocaeli'de devam eden bir diğer demir yolu çalışmamız da Kocaeli Şehir Hastanesi Tramvay Hattı projemizdir. Şehir Hastanesi Tramvay Hattımızı mevcut 11 kilometrelik Otogar-Kuruçeşme hattına bağlantı sağlayacak şekilde planladık. Bu hat, mevcut Otogar-Kuruçeşme hattına Kanalyolu istasyonunda entegre olacak. Kanalyolu istasyonu, Turan Güneş istasyonu, Başaran istasyonu, Hastane istasyonu ve Şehir Hastanesi istasyonu olacak şekilde 5 istasyon 3 kilometre olarak projelendirildi. Projemizi bu yıl içinde bitirmeyi planlamıştık. Maalesef vatandaşlarımıza hizmetlerimizi engellemeye çalışan birtakım mihrakların devam eden ihalemizi iptal ettirmesi sonucu işimizi durdurmak zorunda kalmıştık. Projemize hızlıca tekrar başladık. Bu projemizi de 2023 yılının ilk çeyreğinde tamamlamayı hedefliyoruz."

- "SEYAHAT SÜREMİZ KISALIRKEN HIZIMIZ DA ARTIYOR, SEYİR EMNİYETİMİZ DE SAĞLANIYOR"

Açılışı yapılan Çubuklubala-Çubukluosmaniye Varyantı ile Cezaevi Varyantının, toplam 59 kilometrelik İzmit-Kandıra Yolu üzerinde önemli bir kesim olduğunu belirten Karaismailoğlu, bölünmüş yol olarak planlanan İzmit-Kandıra-Kaynarca yolunun özellikle yaz aylarında günübirlik trafiğin de eklenmesiyle trafik hacminde ciddi artışlar görünen bir hat olduğuna dikkati çekti.

Hat üzerindeki Çubuklubala-Çubukluosmaniye Varyantı ile Cezaevi Giriş ve Çıkış kavşakları arasındaki 7 kilometrelik kesimi dört şeritli bölünmüş yol olarak tamamladıklarını söyleyen Karaismailoğlu, şöyle devam etti:

"Bugün açılışını yaptığımız kesimde 135 metre uzunluğunda 4 köprü, 124 metre uzunluğunda 3 alt geçit, 1521 metre uzunluğunda 16 menfez, 4 bin 334 metre uzunluğunda 13 iksa ve istinat duvarları ile birlikte Çubuklubala, Çubukluosmaniye, Cezaevi Giriş ve Çıkış kavşakları olmak üzere 4 adet farklı seviyeli kavşak yer almakta. 3,3 kilometrelik, Çubuklubala-Çubukluosmaniye kavşağı ile birlikte 4,6 kilometrelik cezaevi varyantı olmak üzere toplamda 8 kilometrelik bölümünü hizmete açıyoruz. Bu şekilde yolun 11 kilometrelik bölümünü tamamlamış olduk. İzmit-Kandıra-Kaynarca Yolu, İzmit'i, Kandıra ilçesine ve Ağva-Kandıra-Kaynarca-Karasu güzergahı üzerinde bulunan bölünmüş yol olarak bağlayacaktır. Bu yol projemiz, Kuzey Marmara Otoyolu, Şile-Ağva-Kandıra-Kaynarca-Karasu D-020 aksı ile TEM Otoyolu ve D-100 Devlet Yolu arasındaki bağlantıyı sağlaması bakımından oldukça önemlidir. 59 kilometrelik yolun 3,2 kilometresini önceki yıllarda tamamlamıştık. 48,7 kilometrelik bölümünde de yapım çalışmaları hızlı bir şekilde devam ediyor. 2020 yılında ihale ettiğimiz ve 1 milyar 669 milyon lira proje bedeline sahip yolun yapımında bugüne kadar yüzde 33 oranında ilerleme sağladık. Ayrıca Şile, Ağva, Kandıra arasında da çalışmalar devam etmekte olup tamamlandığında Şile, Ağva, Kandıra, İzmit bölünmüş yol olarak birbirine bağlanmış olacak."

Karaismailoğlu, yolda tamamlanan kesimin trafiğe açılmasıyla tek yolun bölünmüş yol standardına kavuşacağını, bu şekilde ulaşımdaki trafik güvenliğinin artırıldığını ve vatandaşların can güvenliğinin sağlandığını ifade etti.

Projenin tamamının hizmete girmesiyle güzergahın 15 kilometre kısalacağını, seyahat süresinin 60 dakikadan 40 dakikaya ineceğini anlatan Karaismailoğlu, şunları kaydetti:

"Böylece zamandan 84 milyon lira ve akaryakıttan da 25 milyon lira olmak üzere toplamda yıllık 109 milyon lira tasarruf sağlanacak. Ayrıca karbon salımını 5 bin 356 ton azaltarak çevrenin ve doğanın korunmasına, milletimizin rahat bir nefes almasına önemli bir katkı sunacağız. Hatırlatmakta fayda görüyorum; hizmete açtığımız her bir yol, bölgenin yatırım, üretim, istihdam, ekonomik büyüme, ticaret ve hatta eğitim ve kültürel hayatına canlılık katıyor. İnşa ettiğimiz tüm yolların milletimizin ticaret, sosyal ve eğitim yaşamındaki önemine inanarak halkımızın sevdiklerine daha hızlı ve güvenli bir şekilde kavuşmalarına destek oluyoruz. Yeni yapılan bölünmüş ve otoyollar sayesinde seyahat süremiz kısalırken, hızımız da artıyor, seyir emniyetimiz de sağlanıyor."

Ticari, sosyal ve eğitim hayatındaki önemine inanarak inşa ettikleri tüm yollarla halkın sevdiklerine daha hızlı ve güvenli bir şekilde kavuşmalarına destek olmaya devam edeceklerini vurgulayan Karaismailoğlu, halka hizmeti Hakk'a hizmet ile eş tutan bir anlayışla hareket ettiklerini, ilkeli, kararlı ve sağduyulu olarak daha nice önemli projeleri bitirip hizmete açmaya devam edeceklerini söyledi.

"Daha yapacak çok işimiz, açılacak çok yollarımız var. 'Durmak yok yola devam' diyoruz." ifadelerini kullanan Karaismailoğlu, "Bizler başkaları gibi temel atmama törenleri düzenlemiyoruz. Başkaları gibi altı benzemezle çıkar ortaklığı peşinde de koşmuyoruz. Zaten ülkesini Batı'ya şikayet edenlerle hiçbir işimiz olamaz. Yatırımcıları tehdit edenler, vatanına ve milletine ihanet içinde olanlarla yakınlık kuramayız. Bizler halkımıza hizmet edecek projelerin temellerini atıyoruz. Yaptığımız işlerin açılışlarını yapıyoruz. Ülkemizin ve dünyanın gıptayla baktığı eserlere imza atıyoruz. İlkeli ve kararlı bir şekilde yürüttüğümüz Cumhur İttifakı ile güçlü bir yönetim sergiliyor, pandemiyi, krizleri milletimizle omuz omuza aşıyoruz." dedi.

Açılış törenine, AK Parti Kocaeli milletvekilleri İlyas Şeker, Mehmet Akif Yılmaz, Cemil Yaman, MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı, Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, AK Parti İl Başkanı Mehmet Ellibeş, MHP İl Başkanı Yunus Emre Kurt, BBP İl Başkanı Remzi Kaya ve Karayolları Genel Müdürü Abdulkadir Uraloğlu da katıldı.

Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından Bakan Karaismailoğlu, yolda test sürüşü yaptı.

Karaismailoğlu, Kocaeli'deki temasları kapsamında Büyükşehir Belediyesi, MHP Kocaeli İl Başkanlığı ve BBP Kocaeli İl Başkanlığına da ziyaretlerde bulundu.