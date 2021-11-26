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Güncel

Bakan Karaismailoğlu test etti! ''Hizmet kalitesi artırıldı''

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, TCDD Taşımacılık AŞ'nin 'Çözüm Merkezi' uygulamasını test ederken vatandaştan en kısa zamanda geri bildirim alınmasını sağlayan bu uygulamalarla hizmet kalitesinin daha da artırıldığını bildirdi.

AA26 Kasım 2021 Cuma 13:47 - Güncelleme: 26 Kasım 2021 Cuma 13:47
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TCDD Taşımacılık AŞ'den yapılan açıklamaya göre, 9'uncu Uluslararası Demiryolu, Hafif Raylı Sistemler, Altyapı ve Lojistik Fuarı-Eurasia Rail, İstanbul TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde devam ediyor. Bakan Karaismailoğlu, dün başlayan ve yarın da devam edecek organizasyon kapsamında kurumun standını ziyaret etti. Ziyaret sırasında TCDD Taşımacılık AŞ Genel Müdürü Hasan Pezük, Karaismailoğlu'na demir yolu taşımacılığı projeleri ve "Çözüm Merkezi" uygulamasına ilişkin bilgi sundu.

Ulaşılabilirlik, hız ve yolcu memnuniyetini aynı çatı altında toplayan "Çözüm Merkezi" uygulamasını stant alanında deneyimleyen Bakan Karaismailoğlu, "Vatandaştan en kısa zamanda geri bildirim alınmasını sağlayan bu uygulamalarla hizmet kalitesi daha da artırıldı." ifadelerini kullandı.

- "DAHA DİNAMİK HİZMET" HEDEFİ

Karaismailoğlu, uygulamayla sistem üzerinden talep oluşturularak, dijital dünyada görüş ve isteklerin saniyeler içinde ulaştırıldığına işaret ederek, yeni dünya düzeninde kurumların da hizmetlerini daha dinamik hale getirmek zorunda olduğunu, ulaştırma ve demir yolu sektörünün bu gelişmelerin dışında kalmadığını kaydetti.

Memnuniyeti esas alan modern müşteri ilişkileri yönetimi modelini kuracaklarını vurgulayan Karaismailoğlu, "Türkiye'nin en köklü kurumlarından TCDD Taşımacılık AŞ'yi dünyanın en gözde işletmelerinden biri haline getireceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Ağustos ayında kullanılmaya başlanan "Çözüm Merkezi" uygulaması, hem kurum içi görevlendirme hem de yolcuların talep, şikayet ve önerilerinin tek merkezden iletildiği platform olarak hizmet veriyor.

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