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Bakan Karaismailoğlu, Trabzon Valiliğini ziyaret etti

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Trabzon Valiliğini ziyaret etti.

AA13 Nisan 2023 Perşembe 23:15 - Güncelleme:
Bakan Karaismailoğlu, Trabzon Valiliğini ziyaret etti
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Valilik Şeref Defteri'ni imzalayan Bakan Karaismailoğlu, Vali İsmail Ustaoğlu ile makamında bir süre görüştü.

Daha sonra Valilik Toplantı Salonu'nda il protokolüyle bir araya gelen Karaismailoğlu, kentteki çalışmalar ve yatırımlarla ilgili, basına kapalı koordinasyon toplantısına katıldı.

Öte yandan, Bakan Karaismailoğlu, Valilik ziyareti öncesinde Uzunsokak'taki esnafı ziyaret ederek, "hayırlı işler" temennisinde bulundu.

Güzergahtaki vatandaşlarla da görüşen Bakan Karaismailoğlu, onların sorun ve taleplerini dinledi.

  • Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu
  • Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu
  • Adil Karaismailoğlu

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