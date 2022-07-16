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Bakan Karaismailoğlu uyardı: Daha dikkatli olun

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, T4 tünelinin ışık görme töreninin ardından Osmangazi Köprüsü Hersek Gişelerinde sürücüleri dikkatli araç kullanma konusunda uyardı.

16 Temmuz 2022 Cumartesi 18:40 - Güncelleme:
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Osmaneli- Bursa- Balıkesir hızlı tren hattı projesinin Bilecik'in Osmaneli ilçesi yakınlarında yapımı süren 500 metre uzunluğundaki T4 tünelinin ışık görme töreninin ardından kendi kullandığı araç ile İstanbul'a döndü.

SÜRÜCÜLERİ UYARDI

Osmangazi Köprüsü Hersek Gişelerinde kısa bir mola veren Bakan Karaismailoğlu, gişeleri tek tek dolaşarak hem çalışanlarla hem de dönüş yolundaki tatilcilerle sohbet etti. Karaismailoğlu, sürücüleri araçlarını dikkatli kullanmaları için de uyardı.

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