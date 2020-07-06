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Güncel

Bakan Kasapoğlu duyurdu! Temmuz ayı burs ve kredi ödemeleri başladı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, temmuz ayı burs ve kredi ödemelerinin başladığını duyurdu.

AA06 Temmuz 2020 Pazartesi 00:04 - Güncelleme: 06 Temmuz 2020 Pazartesi 00:10
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Kasapoğlu, yaptığı açıklamada, burs ve kredilerin öğrencilerin hesaplarına yatmaya başladığını bildirdi.

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, 6 ile 10 Temmuz tarihleri arasında TC kimlik numarasının son numarasına göre ödemelerin yapılacağını ifade etti.

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