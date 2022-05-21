Bakan Kasapoğlu: Gençlerimiz dünyaya bakışlarıyla herkese öncü olacak

MİSMED Sosyal Medya Derneğinin Nevşehir'de bir otelde düzenlediği "Dijital Çağda Aile ve Gençlik Çalıştayı"na katılan Kasapoğlu, yaptığı konuşmada, özellikle sosyal medyanın hep gündemlerinde, hayatlarının içinde yer alan bir konu olduğunu söyledi.

Sosyal medyanın ve dijital ortamın doğru kullanılmasının herkesi yakından ilgilendirdiğini vurgulayan Kasapoğlu, şöyle konuştu:

"Bazen hepimizi çok müspet bir şekilde etkilediği gibi maalesef başta bağımlılık gibi birtakım çok ciddi sorunlara yol açabilecek bir konudan bahsediyoruz aynı zamanda. Aileyi, gençliği, sosyal medyayı bir araya getirdiğimizde bunların hem enine boyuna irdelenmesi hem bunlarla ilgili birtakım politikaların, birtakım stratejilerin geliştirilmesi bizler için ayrı bir ehemmiyet arz ediyor. Zira aile yapısı bizler için, toplumumuz, milletimiz için çok ama çok ciddi bir konu. Bununla birlikte gençlik, ülke olarak, millet olarak umudumuz olan medeniyetimizin taşıyıcısı bir kitleyi ifade ediyor. O yüzden gençlerimizi, ailelerimizi hem ciddi anlamda yarınlara hazırlamak hem pek çok tehdide maruz olan bu iki kitleyi ciddi bir şekilde doğruya, güzele, iyiye yönlendirmek hepimiz için bir sorumluluk."

Bakan Kasapoğlu, Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak içinde bulundukları Gençlik Haftası'nda Türkiye'nin pek çok yerinde birçok etkinlik gerçekleştirdiklerini belirtti.

Gençlerin her şeyden evvel tükettikleri nesnelerin üreticisi olmalarını önemsediklerine dikkati çeken Kasapoğlu, üreten ve ürettiği alanlarda da öncü bir gençlik istediklerini dile getirdi.

Bu noktada da Bakanlık olarak pek çok destek çalışmasının olduğunu vurgulayan Kasapoğlu, şunları kaydetti:

"Biliyoruz ki bizim gençlerimiz yetenekleriyle, kabiliyetleriyle ve özellikle dünyaya bakışlarıyla herkese öncü olacak gençler. Sadece pragmatist bir mantıkla değil, hem bugünleri hem yarınları ciddi anlamda düşünen, dünyaya adalet penceresinden, vicdan penceresinden bakan gençler. Dünyanın hem yaşanabilirlik hem daha adil bir dünya olması açısından bizim gençlerin bu anlamda üstlendiği misyonun çok ama çok kritik olduğunu da düşünüyorum."

Bakan Kasapoğlu, MİSMED Sosyal Medya Derneğinin düzenlediği "Sosyal Medya Ödülleri"ni kazananları da tebrik etti.