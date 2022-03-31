Bakan Kasapoğlu, Gençlik ve Spor Bakanlığı İklim Elçileri Oturumu'na katıldı

Bakan Kasapoğlu, ATO Congresium'da düzenlenen Ekonomi ve İklim Değişikliği Zirvesi'nde Gençlik ve Spor Bakanlığı İklim Elçileri Oturumu'na katıldı.

İklim elçileri olan gençlerle ve programı izleyen katılımcılarla bir araya gelen Kasapoğlu, şunları kaydetti:

"Çevre bize emanet. Toprak, su, her türlü varlık bizler için aynı zamanda birer sorumluluktur. İklim değişikliğiyle birlikte değişen şartlar var. Su kirliliği, kuraklık bunlardan biri. Kıtlıktan bahsediyor dünya uzun vadede. Temiz bir hava solumanın bize yüklediği sorumluluk var. Bu bilince sahip olmak ve diri tutmak lazım. Sürdürülebilir politikalar geliştirip yine bu dinamizmle güncellemek gerekiyor. "

Çevre çalışmalarında gençlerin yanında olduklarını vurgulayan Kasapoğlu, "Bu anlamdaki manifestomuzu ilan ettik. Önümüzdeki günlerde daha güçlü şekilde paylaşmaya devam edeceğiz. Gençlik ve Spor Bakanlığı İklim Elçisi olmaya ilgi duyan her gencimize destek veriyoruz. Sporcularımızı da bu anlamda iklim elçisi ilan etme konusunda bir çalışma gerçekleştireceğiz." diye konuştu.

Kasapoğlu, çevre konusunda çok fazla çalışılacak konunun bulunduğunu dile getirerek, "Bakanlık olarak iklim değişikliğiyle ilgili bütün çalışmalarda, daha yaşanabilir ve daha adil dünya için sizlerle varız. Bu varlığımızı da her geçen gün sizlerle birlikte çalışarak, üreterek, çevre dostu olarak sürdüreceğiz. 'Yaradılanı yaradandan dolayı severim' anlayışıyla var olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

İklim elçilerinin konuşmalarından çok etkilendiğini anlatan Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, "Bir kişinin inanması tüm boyutu değiştirecek güce sahip. Gençlerin içinde bulunduğu her çalışma başarılı olur. Gençlerin içinde olduğu her konu hedefini en güçlü şekilde gerçekleştirir. Bazen moral bozuklukları olacak, istediğimiz sonuca ulaşamayacağız ama bu konudan geri dönmememiz lazım. Bizim inanç kodlarımızda 'Yarın kıyametin kopacağını bilsen ağaç dik' diyen bir anlayış var. Peygamber Efendimizin önemli hadislerinden biridir. Bu kadar sorumluluk ortaya koyan bir anlayış. Bu bilincin hiçbir zaman kaybolmaması lazım." değerlendirmesinde bulundu.

Kasapoğlu'nun programı Ekonomi ve İklim Değişikliği Zirvesi'nde bulunan standları gezmesiyle sona erdi.