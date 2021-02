Bakan Kasapoğlu: Gönül köprüsünü güçlendirerek yarınlara yürüyeceğiz

AA 12 Şubat 2021 Cuma 17:46 - Güncelleme: 12 Şubat 2021 Cuma 17:46

AK Parti Van İl Gençlik Kolları Başkanlığı 6. Olağan Kongresi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın canlı bağlantıyla katıldığı programla gerçekleştirildi.

Edremit ilçesindeki Nur Tatar Spor Salonu'nda yapılan kongreye katılan Bakan Kasapoğlu, AK Parti teşkilatlarındaki gençlerin 19 yıldır inandıkları yolda yürümeye devam ettiğini belirtti.

Birlik ve beraberlik vurgusu yaparak gençlerle gurur duyduklarını aktaran Kasapoğlu, "Asırlar önce Evliya Çelebi'nin hayranlıkla bahsettiği Vanlılarla beraberim. Sizin gözünüzdeki bu heyecan, bu inanç, ruhunuzdaki bu cesaret yarınlarımızın ne kadar aydınlık, ne kadar güçlü olduğunu hamdolsun ki bizlere müjdeliyor. Sizler şanlı ecdadımız gibi inandığı yolda aşkla, cesaretle, kardeşçe yürüyen gençlersiniz." ifadelerini kullandı.

- "Gönül köprüsünü güçlendirerek yarınlara yürüyeceğiz"

Gençlerin inancıyla aydınlanan kongre salonunun kendilerine yürüdükleri yolun ne kadar aydınlık, davanın ne kadar hak bir dava olduğunu gösterdiğini vurgulayan Kasapoğlu, şunları kaydetti:

"Bu davanın lideri Sayın Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan, gençlerin hem dostu, hem hamisi hem de her zaman kalbiyle yüreğiyle gençlerin yanında olan bir lider. Birilerinin gençlere çocuk ruhuyla bakan o bakışlarına, tavırlarına aldırmayan, gençlerin her daim önünü açan, gençlere inanan, gençleri seven ve onlara güvenen bir lider. Sayın Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde 19 yılda bu ülke nereden nereye geldi. 19 yılda büyük bir devrim, muhteşem bir başarı var. O devrimin öncüsü, liderimiz Recep Tayyip Erdoğan var. Bu başarının sırrı, bu aziz milletimizle olan gönül köprüsü. İşte biz bu gönül köprüsünü birlikte güçlendirerek yarınlara yürüyeceğiz. O yüzden bu kongre bir milat. Tazelenen enerjisi, motivasyonu, yenilenen bir kadrosuyla 2023, 2051 ve 2071 Van için, Türkiye için çok daha güçlü, çok daha aydınlık olacak. Milletle aramızda bir gönül köprüsü var. İşte bu gönül köprüsünün mayasında, harcında muhabbet, inanç, sevgi, dostluk, güven var. Bunlar var oldukça bu köprüyü topla, tüfekle, hileyle, iftirayla, fitneyle yıkamadılar, yıkamayacaklar. Bu köprüdeki inançla liderine 'asla yalnız yürümeyeceksin' diyen aslanlar gibi duran bir teşkilat var. Ak teşkilat, ak gençlik, ak kadınlar var."

- "Eski yolların, hastanelerin halini bilmiyorsunuz"

İnandıkları yolda yürümeye devam edeceklerini belirten Kasapoğlu, birilerinin lafla peynir gemisi yürütmeye çalışacağını, yalan söyleyeceğini, iftira atacağını, fitne, fesatla uğraşacağını ama onlara aldırmayacaklarını, pirim vermeyeceklerini aktardı.

Safları güçlendireceklerini, daha çok kenetleneceklerini, inandıkları yolda bir ve beraber olarak yürümeye devam edeceklerini ifade eden Bakan Kasapoğlu, şunları belirtti:

"Sizler eski Türkiye'yi bilmiyorsunuz. Olmayan yolları, köprüleri, tünelleri bilmiyorsunuz. Hastanelerin o zamanki halini bilmiyorsunuz. Kuyrukları, aylarca süren randevuları, hastası, ölüsü rehin alınanları bilmiyorsunuz. Kitabı, defteri, sırası olmayan okulları bilmiyorsunuz. Çatısı akan salonları mı dersiniz, zemini olmayan salonlar mı dersiniz, çamur sahalar mı dersiniz, bitmeyen spor tesisleri, havuz inşaatları mı dersiniz, hamdolsun çok farklı bir Türkiye var. Geçtiğimiz günlerde Milli Uzay Projemiz açıklandı. Hep derdik ki 'elin oğlu, kızı gidiyor uzaya, aya', artık bizim evlatlarımız gidecek. Bizim evlatlarımızın gözü yükseklerde."

- "Millet için gecemizi gündüzümüze katmaya devam edeceğiz"

Daha önceki Van'a ziyaretinde önemli yatırımların protokollerini imzaladıklarını anımsatan Kasapoğlu, kentte gençlik merkezi ve spor sahası bulunmayan ilçenin kalmayacağı müjdesini verdi.

Lafla peynir gemisi yürütmeye çalışanlara hizmetle cevap vereceklerini aktaran Kasapoğlu, şunları söyledi:



"Bu millet için gecemizi, gündüzümüze katmaya, üretmeye devam edeceğiz. Çünkü biz inanıyoruz ki insanların hayırlı olanı, insanlara faydası olandır. Bu ruhla çalışacağız. Her geçen gün gözümüz yükseklerde, milletimizin standartlarını, geleceğini daha güçlü, daha aydınlık kılmaya devam edeceğiz. Sizin kapınıza, yanınıza hiçbir zaman elimiz boş gelmeyeceğiz. Hep birlikte daha güçlü bir istikbal için, daha aydınlık yarınlar için çalışacağız. Burada güzel bir heyecan ve birliktelik var. Bu güzel tabloda emeği geçenleri kutluyorum. İnanıyorum ki sizlerle 2023'te Van çok farlı bir noktada mührünü çok güçlü şekilde vuracak. İnanıyorum ki Van, istismar etmeye çalışanlara, Van'ın evlatlarını kandırmaya çalışanlara en güzel cevabı 2023'te Kandil'e de diğerlerine bir tokat gibi verecek."

AK Parti Van Milletvekilleri Osman Nuri Gülaçar, Abdulahat Arvas ve İrfan Kartal ile AK Parti İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu'un da konuşma yaptığı kongreye, Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, Gürpınar Belediye Başkanı Hayrullah Tanış, Çaldıran Belediye Başkanı Şefik Ensari, AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkan Yardımcısı Abdurrahim Sönmezler, İl Kadın Kolları Başkanı Havva Duran ve partililer katıldı.