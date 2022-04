Bakan Kasapoğlu: Her şeyin en güzelini gençlerle buluşturmanın gayreti içerisindeyiz

Bazı ziyaretlerde bulunmak üzere Kars'a gelen Bakan Kasapoğlu'nu Harakani Havalimanı'nda Vali Türker Öksüz, AK Parti milletvekilleri Ahmet Arslan, Yunus Kılıç, AK Parti İl Başkanı Adem Çalkın, Gençlik ve Spor Hizmetleri İl Müdürü Nedim Aslan karşıladı.

Beraberindekilerle Faikbey Caddesi'ne geçen Kasapoğlu, buradaki Kars Gençlik Merkezi'nin açılışına katıldı.

Bakan Kasapoğlu, açılışta yaptığı konuşmada, gençlerin her zaman her şeyin daha iyisine layık olduğunu söyledi.



Gençler için çabaladıklarını ifade eden Kasapoğlu, şöyle konuştu:

"Her şeyin en güzelini, en iyisini gençlerimizle buluşturmanın, onları bu anlamda her şeyin en güzeline erişir kılmanın gayreti içerisindeyiz. Anadolu'nun her bir vilayeti gözümüzün nuru, yüreğimizin sevdası. İşte geçtiğimiz gün Tunceli'deydik, Şanlıurfa'daydık, Elazığ'daydık. Gençlerimizle bir araya geldik, iftar ve sahur sofralarında buluştuk. Her bir gencimizin sadece bizler için değil, insan için umut olduğunu, her buluşmamızda, onlardan aldığımız enerjiyle, onların gözündeki ışıkla ve inançla hamdolsun ki görüyoruz. İnanıyorum ki gençlerimiz burada en kıymetli vakitlerini yarınlar için, bugünler için daha donanımlı ve daha güçlü olma adına geçiriyorlar."

Türkiye'nin dört bir yanında yükselen Gençlik Merkezi sayısının bugün 400'ü geçtiğini aktaran Kasapoğlu, Kars'ın ilçelerinde de devam eden çalışmalar bulunduğunu anlattı.

- "BU MERKEZLER BİRER İLİM VE BİLİM MERKEZİDİR"

Bundan sonra da el birliğiyle omuz omuza çalışmaya devam edeceklerini aktaran Kasapoğlu, "Sayın Cumhurbaşkanı'mızın engin vizyonuyla, güçlü liderliğiyle, özverisiyle Türkiye'nin her alanındaki mücadelesinde olduğu gibi gençlik alanında, spor alanında da Türkiye'yi şaha kaldırmaya, bir yandan hedeflerimizi birer birer gerçekleştirirken, diğer yandan da hedeflerimizi birer birer büyüterek daha güçlü yarınlara yürümeye devam edeceğiz. Gençlik Merkezleri'mizde pek çok sosyal, eğitsel, sportif, kültürel, sanatsal faaliyetler gerçekleştiriliyor. Bu merkezler birer ilim ve bilim merkezidir." ifadelerini kullandı.

Gençlik Merkezleri'nde gençlere birçok fırsatı sunduklarına işaret eden Kasapoğlu, "Yazılımdan kodlamaya, gönüllülükten dil eğitimine, tarih bilincinden dramaya kadar çok geniş yelpazede eğitim verdiğimiz atölyelerimiz, çalışmalarımız mevcut. Gençlik Merkezleri'miz bu anlamda temel değerlerine sımsıkı bağlı gençlerimizi, yarınların dünyasına en güçlü şekilde yetiştiriyor. Bunları yaparken, tüm program ve yaklaşımları genç odaklı, katılımcı bir ruhla gençleri merkeze alarak, onlarla birlikte, onların beklenti ve taleplerine uygun şekilde belirliyoruz." diye konuştu.

Konuşmaların ardından İl Müftüsü Yusuf Eviş'in okuduğu duayla Kars Gençlik Merkezi'nin açılışı yapıldı.

Gençlik Merkezi'ni gezen Kasapoğlu, gençlerle tek tek sohbet edip, konsol oyunu oynadı. Daha sonra gençlerin müzik eğlencesine katılan Kasapoğlu, AK Parti İl Başkanlığını da ziyaret ederek partililerle bir araya geldi.

Bakan Kasapoğlu, ardından Valiliği ziyaret etti.