Bakan Kasapoğlu'ndan sürpriz: : Yunus Emre anısına şiir okudu

Kasapoğlu, ATO Congresium'da "Gönüller Yapmaya Geldik" adlı albümünün gala gecesine katıldı.

Program, Bakan Kasapoğlu'nun Yunus Emre'nin "Haktan Gelen Şerbeti" şiirini okumasıyla başladı.

Kasapoğlu, şiirin ardından yaptığı konuşmada, insanlığın başlangıcından bu yana, toplulukların ve milletlerin sözle var olup, sözle anlaştığını ifade etti.

Sözün, hep olageldiği gibi hep de olmaya devam edeceğini belirten Kasapoğlu, şunları kaydetti:

"Elbette insanlığın devranı yer yüzünde döndükçe söz ya da dil gibi sözün ya da dilin üstatlarından Yunuslar hep olacaklardır. En önemli toplumsal ortak kabullerimizden, birleştirici değerlerimizden biri olan Derviş Yunus, asırlardır olageldiği gibi bugün de bizi öylesine güzel ezgileriyle bir araya getirdi. Çünkü o asırlar önce 'gönüller yapmaya geldik' demişti."

- "GENÇLER İÇİN PEK ÇOK ÇALIŞMA YAPTIK"

Kasapoğlu, Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak her alanda gençleri güçlü kılmak, onların tüm süreçlerde etkin olmalarını sağlama adına pek çok çalışma yaptıklarına işaret etti.

Kültürde, sanatta, eğitimde, sosyal faaliyetlerde ve sporda çok geniş bir hizmet yelpazesini gençlere sağladıklarını aktaran Kasapoğlu, "Projelerimizde, yatırımımızla, icraatlarımızla her daim gençlerimizin yanında, onlarla birlikte olma gayretimiz var." ifadesini kullandı.

Konuşmaların ardından "Gönüller Yapmaya Geldik" adlı albümünde yer alan sanatçılar eserleri seslendirdi.