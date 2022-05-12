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Bakan Kirişci, AB Tarımdan Sorumlu Komisyon Üyesi Wojciechowski ile besi çiftliğini ziyaret etti

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Avrupa Birliği (AB) Tarımdan Sorumlu Komisyon Üyesi Janusz Wojciechowski ile Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) IPARD II Programı'ndan destek alan bir besi çiftliğini ziyaret etti. Kirişci ile Wojciechowski, daha sonra TKDK'nin desteklediği yerel eylem gruplarının açtığı stantlarda yöresel ürünleri inceledi.

AA12 Mayıs 2022 Perşembe 13:19 - Güncelleme:
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Bakan Kirişci ile Wojciechowski, Avrupa Komisyonu ile Türkiye arasında imzalanan "Katılım Öncesi Yardım Aracı IPA II Kapsamında Tarım ve Kırsal Kalkınma İçin IPARD II Yardımı" çerçevesinde 1. çağrıdan destek alan Lütfiye Doğan'ın Ankara-Gölbaşı'ndaki besi çiftliğini inceledi.

Kirişci ile Wojciechowski, çiftliğin sahibi Doğan'dan yatırımları hakkında bilgi aldı.

Doğan, geleneksel yöntemlerle 210 küçükbaş hayvanla faaliyetlerini sürdürürken aldığı destekle işletmesini büyük bir çiftliğe dönüştürdüğünü belirterek, "Verdiğiniz desteklerle hayallerimiz gerçek oldu. Yatırımlarımızı daha da büyütmek, işletmemizi geliştirmek istiyoruz." diye konuştu.

Kirişci ile Wojciechowski, daha sonra TKDK'nin desteklediği yerel eylem gruplarının açtığı stantlarda yöresel ürünleri inceledi.

  • Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci
  • AB Tarımdan Sorumlu Komisyon Üyesi Janusz Wojciechowski
  • besi çiftliği

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